在客觀條件方面，星雲（左）有台灣國籍，當然是台灣人，然而在主觀條件上星雲不認同台灣，當然不是台灣人，這是他自己決定的；廖中山（右）認同台灣，當然是台灣人，這也是由他自己決定的。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

日前網路盛傳一篇星雲大師（李國深）所著以〈真愛台灣 哭一次吧！〉為標題，長達4516字的文章，最重要的是他陳述，「我在台灣住了六十多年，台灣並未承認我是台灣人，反而我周遊世界弘法如美國、澳洲，短暫居住過的城市給了我十多個『榮譽公民』。一直到這幾年，我住過數十年的宜蘭市公所才賞賜給我『榮譽公民』的認可。於此，我也非常感謝了。」

星雲是大師級人物，不過還需要有人開示，屬哪裡人可分成主觀條件及客觀條件，例如台美人取得美國籍，在客觀上當然是美國人，可是主觀上第一代台美人與第二代台美人就不同，第二代台美人認定自己就是美國人，很少人會認定自己是台灣人，可是第一代認定自己「既是美國人也是台灣人」，他們認定美國及台灣都是國家，在主觀意識上兩個都是自己的國家。台美人對國家的認同是由自己來決定，他人難以介入。

認同中國法統不能成為台灣人

在客觀條件方面，星雲是台灣人，因為有台灣國籍，至於主觀條件則由他自己決定，他只認同中國法統，不認同台灣，當然不能成為台灣人，這是他自己決定，將它賴給別人，真的有失大師風格。他在國外的城市獲得「榮譽公民」，就是在客觀條件他不是當地的市民，在宜蘭獲得「榮譽市民」就是在客觀條件上他的戶籍不在宜蘭。

屬哪裡人的客觀及主觀條件，以廖中山來比較最為清楚，在客觀條件方面，廖中山及星雲都有台灣國籍，當然都是台灣人，然而在主觀條件上就有很大的差別，星雲不認同台灣，當然不是台灣人，這是他自己決定的，他人不能代勞，只是星雲怪在別人身上，相當不厚道。廖中山認同台灣，當然是台灣人，這也是由他自己決定的。

無論來自何方，只要認同台灣，願意當台灣人者，都會受到台灣人的敬重，尤其是由對岸來台而能認同台灣的人。廖中山辭世時，高雄民眾要筆者帶領他們來台北參加廖中山的告別式，筆者領隊，竟然沒花一毛錢，遊覽車費及餐費都有人捐獻。到了現場，發現告別式的場地太小，由高雄來的朋友只能站在場外。政商名流有能力租到大場地，但不可能讓毫無關係的人主動到場參加告別式。

由對岸遷居台灣者，有不少人不認同台灣，因為他們存有強烈的中國「法統思想」，不可能認同台灣，可是他們又不願意「葉落歸根」，回歸祖國，在台灣扮演無根的浮萍，這都是由他們自己的決定，但像星雲一樣，自己不願意當台灣人卻怪別人，以前倒沒發生過。

在客觀條件方面，廖中山及星雲都取得台灣國籍，所以都是台灣人，可是在主觀條件方面，廖中山不只認定自己是台灣人，且積極捍衛台灣，當然是台灣人，星雲不認同台灣，且認定自己是中國人，當然不是台灣人。