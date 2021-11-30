Omicron變種來勢洶洶，以下幾點建議：

1.阻絕病毒於境外，絕對事半功倍，也是CP值最高的做法！

日本於今日（11/30）採取斷然措施，全面禁止外國人入境日本；以色列與日本陸續採取斷然措施境外阻絕，值得大家密切注意；另外機組員的檢疫，絕對是防疫工作最重要的一環！我不反對日本政府做法，道理非常簡單，即是「外面很髒，家裏很乾淨，暫不接待客人。」中央流行疫情指揮中心以日本為例，可以視國外疫情嚴重程度，考慮禁止外國人入境，現今網路世界非常發達，許多事情透過視訊即可解決。

2.慎重考慮恢復入境隔離14天

撇開政治鬥爭不說，純就公共衛生防疫觀點而言，不管是3加11，或7加7，抑或是隔離14天，並非絕對的「對或錯的問題」，而是「選擇的問題」；畢竟民眾要防疫，但也要生活。

中央流行疫情指揮中心先前有3加11的慘痛經驗，有些為民喉舌的民意代表，接受民眾陳情，希望儘量縮短隔離時間，但是萬一出事，民意代表完全翻臉不認帳，反過來質疑中央流行疫情指揮，無恥又嗜血，政治惡鬥完全不會手軟；如果Omicron迅速傳開，指揮中心千萬要頂住壓力，恢復現行隔離14天的規定，對防疫工作來說，可能是比較安全有保障的做法。

3.現在第二劑已滿6個月民眾，現在就開打第三劑！

既然指擇中心規劃第二劑和第三劑要間隔六個月以上，現在有些民眾第二劑已滿六個月，建議讓這些民眾可以不用等到明年1月才開打第三劑；第二劑滿六個月的人多半是第一、二、三類的高風險族群，早點打疫苗可以及早提升免疫力，也可避免明年1月打疫苗時塞車；如果未來國外疫情嚴重，不妨縮短第二劑和第三劑的時間間隔。

疫情瞬息萬變，台灣ACIP委員都是全國一時之選的醫師或專家學者，台灣防衛可以如此成功，也是因為政府有察納各界雅言的心胸，三個諸葛亮一定勝過一個諸葛亮。



為防止染疫，作者建議盡早開打第三劑。示意圖／擷自公視新聞影片