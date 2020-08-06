日本人曾為了紀念徐慶鐘在恆春半島孕育出的瓊麻，還被日本取名「鐘麻」以示紀念！但，台灣人卻早已忘卻一手培植李登輝的徐慶鐘（左）！圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

前總統李登輝先生在7月30日以九八高齡蒙主寵召，對於朝野或兩岸、海內外所掀騰的「蓋棺論定」論莫衷一是，此景如同他以「二十二歲以前是日本人」的出身，竟能活過兩蔣高壓的戒嚴體制、以及「寧可錯殺一百也不放過一人」的白恐時期，尤其特別的是，他曾參加過反美學運、甚至被指控加入過共黨外圍組織！結果，即使生平兩度被特務約談卻「倖免於難」⋯⋯甚且還能平步青雲，這，不得不令人深信是有「上帝保佑」或貴人相助？值得在台灣傳統文化「頭七」這一天、意即民間文化所傳聞「靈魂在第七天會回人間」，緬懷這被公認「民主先生」的「阿輝伯」。

根據李登輝生前對最喜愛的哲學家歌德所投入的研究，當其還就讀台北高校時，便已能背誦《浮士德》，深刻「領會光明與黑暗、善與惡的掙扎過程」，而在啟蒙時篤信「善人即使被黑暗的衝動所驅使，也不會將正路忘記」！隨後即使身為人父，據其獨子李憲文所寫「父親與我」內容，即透露其「記憶中，最常跟我提起的故事，就是浮士德對魔鬼出賣靈魂的故事」！他不憚其詞再三說「孩子，一切外在名利的誘惑，都是存在於我們四周的魔鬼，你為其所動，也就等於將靈魂出賣與他，你將淪於他的驅使，不由自主地步向罪惡的深淵。所以，人應當具備一股堅強的意志力，才不致陷於沉淪」。

和魔鬼打交道又不致沉淪

事實上，他不僅以此反求諸己、或寄望獨子，甚且在其出任首都市長時，還特地翻譯法文歌劇《Faust浮士德》劇本，並分別在台北、台中兩地公演，顯見畢生歷程確是深深受到浮士德影響，他平生所推動的政治改革，讓台灣順利進行「寧靜革命」，至而博得立委林淑芬以「真實世界的浮士德」來形容他，林淑芬還指出「浮士德是一個至死不休的老學者，渴求知識和生命的經歷而且勇敢去實踐」⋯⋯對李登輝不管是欣賞或不欣賞者都要承認，他是「擁有政治哲學思想、有價值信仰，而且像是真實世界的浮士德一樣敢去實踐」⋯⋯李登輝猶如浮士德「不得不和魔鬼打交道，卻不致於沉淪，反而成就功業又得到救贖」，故認為李登輝真是「台灣人中絕無僅有的了」「多少年來，台灣就這麼一人」！

然而，回首造就他在得以推動「寧靜革命」者，坊間呈現人言言殊！有人說是農復會時期的長官蔣彥士、也有人說是王作榮夫婦引介其加入國民黨⋯⋯這位已故的監察院長曾在其書中述及「向蔣經國薦舉而出類拔萃」！其實，這真是值得耐人尋味⋯⋯因為蔣氏父子在當年並未把王作榮視為心腹，則怎會接受王的「薦舉」呢？其實，如再深入考據便不難發現，當年曾任蔣經國副閣揆的徐慶鐘，才是確切提攜過他的貴人！因其早年禮聘李登輝為台大助教、隨後在各職場也是呵護有加，使其一路平步青雲歷程、與各階段之「轉折點」如攤到陽光下檢視，則徐慶鐘在其宦途扮演「推手」角色，實不容歷史抹煞事實。

徐慶鐘是李登輝的貴人

回顧李登輝因終戰被迫自負笈的京都大學「中輟」返國插班台大農經系時，東大博士學歷的徐慶鐘早已是這所最高學府教授，後來，徐慶鐘意外被當局延攬出任省農林廳長，李登輝在老師徵召下，毅然決然辭卸台大助教而轉到省府服務！此期間，徐慶鐘並鼓勵他要爭取「公費留學考出國深造」，果真去成了愛荷華大學攻讀碩士！返台後，順利當上農林廳股長職位後；不料徐慶鐘卻宦途失意，慘被省主席吳國楨打入冷宮！他還趕緊安插李轉職合作金庫擔任研究員，師生之間的「牽成」交情於此可見一斑。

及至徐慶鐘被蔣介石「拉拔」轉往黨務發展，出任黨中央的副祕書長高職，後再拔擢為內政部長、隔六年又被小蔣延攬為行政院副院長！如據徐慶鐘黨政履歷顯示：李登輝在官場的升遷歷程是與徐老師亦步亦趨，特別是有重要職務時，例如：他被蔣經國起用入閣為政務委員時，當年李登輝本人正在紐、澳考察！結果，也係由徐慶鐘以國際電話催駕，意味著這位新科的不管部部長是「朝中有人」。

當李登輝在六年政委告一段落時，雖被告知將接掌省府；可是，內閣改組時卻被黨中央「發佈」為市長！徐慶鐘直認此係蔣經國「用心良苦」之安排，紮下李登輝往前一躍為總統的契機，果然在1988年（民國77年）1月13日，因蔣經國驟逝而緊急接任總統，寫下了「開發中國家政權平穩移轉」記錄。上面的重大轉折，徐慶鐘儼然都扮演著重要關鍵角色；然而，或許是台灣傳統「功成不居」書生本色，也或許是李登輝鮮少提及恩師，以致徐慶鐘這位本土菁英逐漸為世人所淡忘；不過，「歷史終究是無法改寫」，日本人曾為了紀念徐慶鐘在恆春半島孕育出的瓊麻，還被日本取名「鐘麻」以示紀念！但，台灣人卻早已忘卻一手培植李登輝的徐慶鐘！

（本文轉載自綠色廣播電台）