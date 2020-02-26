美國國務卿蓬佩奧星期二表示，美國「深切關注」伊朗可能隱藏新型冠狀病毒疫情的細節信息。蓬佩奧還批評中國政府對醫生和記者的打壓。他呼籲所有的國家「實話實說」。

蓬佩奧在國務院的記者會上說：「美國對伊朗政權可能壓制伊朗國內疫情的信息十分關切。」 稍早時候，蓬佩奧也批評北京，說北京對媒體實行出版檢查，並禁止醫務人員談論疫情。

蓬佩奧說：「包括伊朗在內的所有國家都應當在新型冠狀病毒疫情的問題上實話實說，跟國際援助組織合作。」

伊朗聖城庫姆發生多人感染新冠病毒的病例，疫情有可能從那裡擴散到伊朗其他地區和周邊國家。近幾天來，那裡發現了一些被病毒感染的旅行者。

中東地區國家越來越擔心新型冠狀病毒疫情會隨著朝聖者的路徑傳播，並導致疫情傳播到健康狀況不佳的難民群體中，從而在該地區導致前所未有的公共健康危機。

到庫姆朝聖的什葉派穆斯林朝聖者被認為是佔了截至目前人數還不多的被感染者的大多數。他們分佈於科威特、巴林、伊拉克和黎巴嫩。

蓬佩奧還在記者會上批評中國政府對信息的控制，包括不讓醫生和記者自由發言和調查，還驅逐《華爾街日報》三名記者，包括一名在武漢的記者。他警告說，審查制度有可能帶來致命後果。他說，針對中國驅逐美國記者的決定，美方正在考慮各種選項。

蓬佩奧說：「我們要讚揚從武漢當地報導新型冠狀病毒蔓延的勇敢記者們。中國政府驅逐了美國的記者，再次暴露了導致薩斯以及現在的新型冠狀病毒的問題，那就是中國的審查制度。它可能產生致命的後果。如果中國允許其本國記者和外國記者以及醫務人員自由發言和進行調查，中國官員和其他國家就會為應對這一挑戰做出更好的準備。」

他說：「我們認為，中國內部的信息交流正處於一個關鍵時刻。 獲得良好的信息，讓哪裡都有新聞自由，這永遠是重要的，但對此刻來說數據和信息尤其關鍵，因為這讓我們看到的事情能夠超越軼事，以適當的方式應對實際存在的威脅，而不是靠軼事和謠傳。我不想搶先預告我們正在考慮的政策選擇。 我們正在研究廣泛的選項，我們將採取適當的行動，如果有必要，在我們決策的過程中，我們將確保美國總統也有機會發表意見。」