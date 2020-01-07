1974年發生昌平演習墜機事故，計有13位將軍、士官殉難，在這次空難中，陸軍總司令于豪章重傷、癱瘓，軍人出身的韓國瑜竟不知道此事！圖為「昌平演習殉難將士紀念碑誌」。圖／取自維基百科

國民黨總統候選人韓國瑜5日在桃園造勢，提到黑鷹失事時痛心表示，中華民國建軍史從未發生最高軍官一口氣罹難，稱是「國運不昌隆」，也反問支持者「台灣得罪誰了？是中邪了嗎？」

韓國瑜此番言論，引發社會關注，蔡英文總統同日在臉書上回應，認為韓國瑜在消費犧牲的將士，殘忍傷害生者，要求韓國瑜道歉。國防部也發表聲明回應，認為這番形容是「對殉職將士不敬」。

其實韓國瑜這番言論，禁不起檢驗，韓國瑜會利用黑鷹失事事故見縫插針，大做文章，似在預料之中，一位總統候選人批評時事，提到「國運昌不昌隆」、「台灣得罪誰了」、「是中邪了嗎」，讓人聽了搖頭，看了傻眼，怎麼會有這麼封建與迂腐的想法？

其實早在上周五（3日），本專欄就曾引述綠黨台北市第1選區（北投、天母、蘭雅）參選人方儉在臉書上的文章說，1974年12月27日，發生昌平演習墜機事故，計有13位將軍、士官殉難，在這次空難中，陸軍總司令于豪章重傷、癱瘓，令人感慨唏噓。

韓國瑜出身軍中，畢業於中華民國陸軍軍官學校專修學生班40期，官至上尉，卻對「昌平事故」一無所知，才會信口開河，說黑鷹事故是「中華民國建軍史從未發生最高軍官一口氣罹難」，他長期在軍中就讀與服務，怎麼會對昌平事故毫無所悉，如果不是那樣鬼混的話，他至少也會聽聞「陸軍總司令于豪章重傷、癱瘓」的消息吧！怎麼會空口無憑，說出黑鷹事故是「中華民國建軍史從未發生最高軍官一口氣罹難」這樣的話呢？

韓國瑜發出一連串的批評：「國運昌不昌隆」、「台灣得罪誰了」、「是中邪了嗎」？如果以他的邏輯來看，他根本是在批評那個時候在台灣實施極權統治的蔣家，因為方儉的文章說，「在蔣介石晚年，蔣經國在軍事方面還是小心翼翼的」，「這等於是斷了蔣經國原來的軍事布局」，而會發生「中華民國建軍史從未發生最高軍官一口氣罹難」事故，當然是國運不昌隆，「是中邪了嗎」？

韓國瑜的話，無異是批評蔣經國主政時期「國運昌不昌隆」、「台灣得罪誰了」、「是中邪了嗎」？才會發生「中華民國建軍史從未發生最高軍官一口氣罹難」事故，韓國瑜好大的膽子，竟然批評起蔣介石、蔣經國，不怕兩蔣從墳墓爬出來，向他討個公道嗎？

對於韓國瑜的發言，國防部罕見發表聲明，認為這樣的形容，實屬不當，是對殉職將士不敬，更對家屬再次造成傷害，並進一步斲傷國軍士氣，抹殺我全體官兵守護國家安全的努力；21世的台灣，竟然還有總統候選人思想如此封建，還在用18世紀僵硬思維在想問題，讓人覺得不可思議！