南海即是所謂的南中國海。海中散佈數以萬計的島（island）、小島（islet）、岩礁（rock）及珊瑚礁（coral reef），自古以來即是豐富的漁場。圖／擷自網路

壹、前言

隨著美國與中共在南海問題的針鋒相對，以及南海周邊國家紛紛主張擁有南海主權，加上設於荷蘭海牙的聯合國常設仲裁法院宣布受理菲律賓提出的南海爭議案，有關南海諸島爭議最近再度成為各方關注的焦點。不過，不論是從歷史地理、憲法、國際法，或者國家利益的觀點來看，南海的南沙群島、西沙群島、中沙群島和東沙群島及其周遭海域的確均屬於中華民國的領土及海域。

南海即是所謂的南中國海。海中散佈數以萬計的島（island）、小島（islet）、岩礁（rock）及珊瑚礁（coral reef），自古以來即是豐富的漁場。南海盆區東西距離約850浬，南北距離约1500浬，涵蓋的海域面積為350萬平方公里。南海諸島即位於這個由台灣島、海南島、中南半島、蘇門答臘島、爪哇島、婆羅洲、菲律賓群島之間所圍成的盆區內。南海諸島包括四個主要島群：東沙群島（Prates Islands）、中沙群島（Macelesfield Islands）、西沙群島（Paracels Islands）、南沙群島（Spratly Islands）。早在二次世界大戰之前，南海諸島就因其戰略價值及豐富的磷礦，而引起中、法、日三國的爭奪，戰後更因據稱蘊藏豐富的原油，造成鄰近國家的覬覦。

南海諸島嶼及其附近海域自古以來即為我國版圖。二次世界大戰時，日軍曾揮軍南洋，佔領南海諸島，戰後，根據舊金山和約、中日和約、波茨坦宣言等，南海諸島歸還中華民國。1946年，中華民國派遣軍艦到南海立碑，而各國均未提出異議，由此可知，南海諸島及其鄰近海域的確屬於中華民國。

由於南海因蘊藏原油，海洋資源豐富，且是往來印度洋及太平洋的航空、航海必經要道，戰略地位重要。國際法知名學者丘宏達曾表示，這些島嶼本身可以有領海並且可以主張沿島的大陸礁層，在將來可以探勘其大陸礁層下的資源。因而，不僅中共在其所佔島礁積極進行填海造陸的工程，越南及菲律賓也聲稱擁有南海的主權。最近情勢發展，菲律賓在2013年1月把與中國在南海的主權爭端提交聯合國常設仲裁法院，希望通過《聯合國海洋法公約》尋求解決。2014年3月30日菲國進一步以電子檔向聯合國常設仲裁法院遞交長達4000頁的分析和證據資料，批駁中國在南海提出的主權要求，正式把中菲南海爭議提交國際仲裁。雖然菲律賓正式向國際法院提出仲裁，但中共提出反對，不承認仲裁。儘管如此，聯合國常設仲裁法院於當地時間2015年10月29日宣布，菲律賓2013年針對中國提出的南海爭議仲裁案，法院擁有管轄權，將受理此案。

在南海主權爭議事件中，其實，中華民國本就是當事人之一，我國必須要在南海主權問題上表達堅定的立場，同時積極爭取國際話語權，以免因默不作聲而被其他國家邊緣化，遭到不利結果，損及國家利益。

本文根據中華民國一直以來就非常重視南海諸島及其海域主權的事實，以下分從歷史、中華民國憲法、國際法及國家利益等四個觀點論述中華民國擁有南海諸島及其海域的主權。

貳、從歷史觀點論中華民國擁有南海諸島及其海域的主權

我國因地緣關係，最先發現南海諸島，自漢、唐以來皆可在古籍中發現南海群島的相關記錄。相關記錄顯示，唐太宗貞觀五年（公元627年），南海諸島正式劃歸崖州府（今海南島）管轄。依現代國際法規定，最先發現南海諸島的中國，應已取得諸島的初步主權。歷來中國東南沿海漁民至南海海域捕魚，往來其間，或到南海諸島避風雨，漁民並在島上建土地廟。中國大陸廣東省考古隊於1976年前往西南沙群島發掘大批唐宋文物，並在西沙群島中的甘泉島向內傾斜的坡地上，地高避風，適宜居住，發現宋代居民遺址。依國際法規，南海諸島應為我國的「歷史海域」。清光緒九年（公元1883年），德意志帝國派艦測量南沙群島，經清政府抗議後撤走。1899年，法國向清廷建議在西沙群島建一燈塔，認為該群島屬於中國。1907年，東沙島被日本人強占；清兩廣總督張人駿與日本代表交涉東沙島歸還時，本書之記載為證明東沙島主權歸中國所有之重要文獻。根據丘宏達的研究，到1930年代為止，中國人一直在西沙南沙活動，當作是自己的國土，並沒有國家提出異議。



美國海軍驅逐艦拉森號(USS Lassen, DDG-82)2009年停泊於橫須賀港。圖／擷自維基百科，公有領域

南海諸群島就史實而言歸屬於我國，世界各國其實早已都承認，並在其出版的圖籍中標明，如英國海軍部第94號地圖（British Admiralty Chart 94）在該圖第一條附註尾，即註明「西沙於1909年併入中國版圖」。英國和美國測量局1923年出版之《中國航海指南》（The China Sea Pilot Vol.Ⅲ, Page 60 d The Asiatic Pilot Vol.Ⅳ, P119）兩書皆謂西沙經中國政府，於1909年併入中國版圖。最新的事證是，美國國防部長卡特在2015年12月22日致函參議院軍事委員會主席馬侃的信中表示，2015年10月27日，美國海軍驅逐艦「拉森號」分別在南海有關各國於南沙群島所控制的5個島礁12浬處進行「自由巡航」，「中國大陸、台灣、越南、菲律賓均對此一海域及島礁宣稱擁有主權」，但這些聲索國不會改變美國合乎《國際法》所進行的例行性行動。儘管台灣一向主張南沙及其周遭水域屬中華民國固有領土及水域，但上述「拉森號」進行自由巡航的5個島礁都並非由我方所控制，而卡特卻在信上稱「此一海域，中國、台灣、越南、菲律賓均宣稱擁有主權」，且「拉森號」並未於台灣在南沙行使主權的太平島進行自由巡航，顯示美國承認台灣在南海為主要聲索國的地位。

依上所述，就歷史而言，中華民國很早就擁有南海諸島及其鄰近海域，不僅日常生活與之息息相關，更是經常出入其間，甚至將南海諸島及其附近海域納為疆土，並設治管理，這些歷史的點點滴滴無疑都是強而有力的憑證，並獲得美國、英國等的承認。

（本文作者黃炎東博士，為大學法學教授、美國德州大學奧斯汀分校政治系及日本東京大學客座學者。）