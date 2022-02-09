伴隨著封建社會的崩潰，歐洲就在社會層面、經濟層面產生變化，而為了面對這個變化，就產生了以國王為中心的中央集權化。到了16〜18世紀，國王的權力更加強化，而形成了被稱為「絕對主義」的專制王政。絕對主義的一個意義就是：國王不受法的拘束之意。示意圖／陳惠卿

一、在民報專欄介紹個別西洋哲學家的計畫

舊曆新年前，曾與志聰兄討論，是不是可以讓我在民報專欄當中，對於個別的西方哲學家作介紹，讓更多的台灣人知道歐美的思考特色乃至文化特色。如果用我們的話來交談，我們會很快就知道「有朋自遠方來不亦樂乎」，這會變成我們日常引用的話語；但是像笛卡兒的「我思故我在」則是西方人在討論東西時常用的話。其實，我以前在日本留學時，就發覺到日本人對於西洋文化的吸收是全面性的，不只是只有實用的東西他們才去學，他們是全面性的學習西洋，尤其二戰以前主要是學習德國，現在則是美國。有朋友跟我說：其實會日文可以打遍全世界，因為日本對全世界幾乎都有研究。但相對的，國民黨與共產黨對西洋的吸收主要是以實用為出發點，這我在專欄當中，常常會提這一點。但是要能夠很清楚的去了解西洋文化及其特色，並不是那麼簡單，歐洲各國的文字本身就是一個難關，如果對歐洲的主要語言與文字不懂的話，那麼恐怕要能以歐洲人的想法去了解歐洲就會很困難，但是日本人就在團隊的合作之下，把種種的困難加以克服，而產生了各種有關西洋的學問。其實，對於我來說，要我一個人以歐洲語言去搞懂西洋文化，是會事倍功半的。我雖然讀過德文、法文、拉丁文等的語言，但是對我來說，要了解西洋最快的方法，就是先透過日本人的角度去了解歐美（日本人忠實於翻譯與吸收，而且儘量不夾雜主觀），因為直接用德文、法文的文獻來介紹西洋的文化給台灣人知道，恐怕時間已不允許，因為自己已經進入虛歲69的大關，自己覺得盡快把還沒寫出來的東西，先透過日文文獻來做介紹，或許是我個人能夠為台灣盡我自己心力的最快方法。

二、對歐洲史的理解

其實，在民報專欄當中，我對古希臘、古羅馬乃至查理曼大帝的法蘭克王國都有做過若干的介紹（雖然角度是從哲學、 政治思想的角度）。要懂西洋文化，其實還是要對他們的歷史有些了解，才會較容易進入。西洋人產生所謂的近代，其實可以說是在16〜18世紀的絕對主義時代。所謂的國家的形成、國際政治的角力、近代行政制度的形成、經濟政策、資本主義的形成都可以溯源至絕對主義時代，而大家比較熟知的英國的伊莉莎白一世、法國的路易十四都是這個時代有名的君主。當讀者如果能懂一些西洋人對自己認識的概念時，其實是比較容易懂西洋的。因此，作者想要在本篇專欄當中，以學術性的概念來介紹歐洲的絕對主義時代。

當作者看國內有關歐洲史的介紹書時，常常發覺其介紹不是語焉不詳，不然就是很難掌握住歐洲發展的脈絡。作者在日本讀書時，為了了解西洋的發展，曾在博士課程的時候，自己讀近代經濟學（相當於我們這裡所講的古典經濟學、 新古典經濟學、總體經濟學）、經濟數學、馬克思經濟學、西洋經濟史、西洋哲學史，然後漸漸發覺到自己能夠從大方向去掌握西洋史的發展脈絡。但這些學問，像古典經濟學、馬克思經濟學、西洋經濟史等，對台灣人來說，並不實用，所以台灣的研究並不多。我有些朋友曾跟我說，我的文章比較難、不容易懂，當然文筆之責在作者本身，但是作者發覺：歐洲近世的產生其實是改變整個世界最重要的關鍵年代，因此我就想在本篇稍作介紹。

三、西歐的絕對主義時代之特色

（一）絕對主義國家是介於封建制國家與近代國家之中間的國家體制

伴隨著封建社會的崩潰，歐洲就在社會層面、經濟層面產生變化，而為了面對這個變化，就產生了以國王為中心的中央集權化。到了16-18世紀，國王的權力是更加強化，而形成了被稱為「絕對主義」的專制王政。絕對主義的一個意義就是：國王不受法的拘束之意。

這個絕對主義是國王擁有《近於沒有限制之權力》的中央集權國家體制，它可以說是位於封建制國家與近代國家之中間的國家體制。當時的社會結構是處於封建社會崩潰而近代資本主義社會要確立的過渡期。因此在歷史學上，常將之稱為近世。

這樣的國家體制具有如下的特色：

1、王權的強化：

國王在推動中央集權化當中，一方面要滿足國民的期待以獲得國民大部分的支持，一方面則是要建構官僚制度與常備軍制度，來鞏固絕對主義的統治。

當時，因為封建制度的崩潰，貴族無法以領主的身分來支配農民，所以就依靠王權，而想要確保貴族自己的地位，而國王就一方面保障貴族的特權，一方面將這些貴族編入到官僚.常備軍當中，以使之有助於王權的強化。

另一方面，都市的市民向來對於封建的地方分權感覺非常不便，特別是大商人因為商業.貿易規模的擴大，而要與外國商人競爭，需要王權的奧援，而國王基於財政上的需求，就保護他們，並將他們當作財政上的來源而對他們課稅。

至於農民，他們想要壓制封建勢力，就期待國王的作為，而國王就以農民為士兵而加以雇用，並以農民為租税的直接負擔者，而對之加以保護。

為了統治廣大的領土與眾多的國民，國王就需要《對國王忠誠且具有專業知識，並有能力的官僚》。國王就從封建貴族與上層市民，特別是從上層市民進用許多人成為國王的官吏。為了使國王的權威遍及全國各個角落，國王也建立起完備的地方行政組織。

為了確保國內的統一、確保國內的治安，防備外敵的入侵，獲取殖民地，國王就設立國王的常備軍，這個常備軍主要是由傭兵所組成而直屬國王的軍隊。

當時要給予絕對主義正當化的政治理論是君權神授說，亦即君主的權力是由神所授予的，國王是神在地上的代理人，因此，國民必須絕對服從國王。君主不對國民負責，而只有對神負責。這個政治理論的基礎其實是從阿奎那（Thomas Aquinas）以來的一個想法，那就是：社會秩序是不允許人加以批判的神所定下來的。

2、近代各種政策形成的源頭

其實我們在看近代世界的發展時，會發覺到：絕對主義時代的發展就好像是今日世界發展的一個縮影一般。為了防止像1929年的世界大恐慌的出現，世界各國都成立了許多研究經濟的單位，但是在絕對主義時代，各國在當時就採用了各種的經濟政策，要使自己的國家壯大。當然，我們可以溯源到封建時代的都市，而認為他們是最早採取各種經濟政策，以解決都市問題的。但是以國家為單位而採取有理論基礎的經濟政策，可以說是從近代絕對主義國家開始的。吾人簡單介紹如下：

（1）國王的財源：

王室財政的基礎本來是在其土地的所有上面，但是為了供給巨額的財政支出，國王就建構全國性的徵稅制度，從一般人民手中抽取種種的租稅，並設置進出口關稅等，此外，對於正在發展的商業資本就給予獨佔權，而從商業資本獲取其所付出的代價，並透過重商主義政策來提高國富。

（2）重商主義政策的展開

在絕對主義時代，國家的財富被認為是與《該國所擁有的貨幣與金、銀的數量》成正比的。在初期的時候，國家所採取者是想直接獲得金、銀的「重金主義」。後來就採取「貿易差額主義」，亦即壓制進口，增加出口，透過出口的出超去取得貨幣。

（3）殖民地政策

要推動重商主義，殖民地政策就極為重要。起先是為了獲得貴金屬而去獲取殖民地。跟著，為了使殖民地成為提供便宜的原料給本國的地區，或是為了將之當做本國產品銷售的市場，更且為了確保貿易上的據點，因而有必要去取得殖民地。因為這個緣故，在絕對主義國家之間就展開了獲取殖民地的競爭。 這個赤裸裸而以戰爭為基礎的近代國際政治之展開，就是現在國際政治理論當中，以霸權理論來看國際政治的看法之根據。這個時代的國際政治，葡萄牙、西班牙、荷蘭、法國、英國等就先後以其實力成為歐洲國際政治的霸權國家。



王室財政的基礎本來是在其土地的所有上面，但是為了供給巨額的財政支出，國王就建構全國性的徵稅制度1661年查理二世的加冕場景，他成為與議會共治的有限君王。示意圖／擷自維基百科，公有領域

四、絕對主義時代的社會經濟基礎

絕對主義時代如果從經濟發展來看，它是從封建的莊園制社會走向近代資本主義社會的一個轉換期。因此，它是以前期資本主義社會為基礎，而在經濟層面上，有著顯著的變化與發展。這個時期的經濟特色是：

（一）商業在經濟方面具有優位性

從大航海時代以後，西歐就提昇而成為世界商業的核心地位。因此，商業與掌控商業的「商業資本」（請見附錄）就優越於其他的產業部門。

（二）在工業層面的新生產方式

16世紀以後的商業世界擴大的結果，中世紀的生產方式就漸漸崩潰，而產生了被稱為批發制度與手工業工廠（manufacture）的新生產方式。

（三）批發制度—所謂前期商業資本主義

挾著大資本的大商人就先把原料與工具預先借給都市的手工業者以及在農村經營副業的農民等直接生產者，而僅支付給他們加工費，然後以獨占的方式將產品加以收購而銷售到歐洲與世界各地。這種生產方式也被稱為「批發制的家內工業」。

（四）手工業工廠

經營者把一定數目的薪資勞工（wage labour）聚在一個地方，使用手工業的工具，透過分工來進行彼此協力合作的生產工作。這也被稱為「工廠制的手工業」。由於擁有生產手段的經營者（資本家）與不具有生產手段的薪資勞工（勞工階級）的關係已經很明顯，所以手工業工廠可以說是資本主義生產的開始。在英國，經營這種手工業工廠的人是被稱為gentry（一般翻譯為鄉紳）等的地主與獨立自耕農民與小師傅階層，他們後來就成長為產業資本（請見附錄）家，而成為近代資本主義的旗手。

五、因為各國不同而有不同發展的絕對主義

絕對主義國家使得近代國家形成，但是隨著資本主義的發展與市民社會的形成，所謂的國民主權乃至人民主權就取代了君權神授的理論，並透過市民革命推翻了絕對主義王朝而產生了近代的議會制民主主義。當然這樣的過程並不是西歐每個國家都一樣，英國在1688年的光榮革命最早建立了國會主權，而美國則在獨立戰爭之後建立了主權在民的聯邦共和制，法國則在1789年爆發法國大革命，告別了封建的絕對主義時代。但德國則必須等到第一次世界大戰之後，才脫離絕對主義的陰影。

附錄

一、產業資本的概念

產業資本可用以下公式表示：

G－W〈Pm +A …P…W'－G'（＝G＋g）

上式中，G是貨幣（Geld是德文的貨幣，取其頭一個字母G為代表），W是商品（Ware是德文的商品之義，取其頭一個字母W為代表），Pm是生產手段（德文為Produktionsmittel）之簡略，A是勞動力（Arbeitskraft是德文的勞動力，取頭一個字母A為代表），g是利潤，亦即剩餘價值（有時會以△G來表示）。這種產業資本的運動有三個層面：

第一個層面是資本家投下資本，建立企業，購買設備、原料，僱用勞工，以準備生產。在這個層面上，採取貨幣形態（亦即G）的資本會變化成為生產手段（亦即Pm）的形態。

第二個層面是資本家將其所準備的設備、原料（生產手段）與勞動力結合，製造產品。在這個層面上，採取生產手段形態的資本會變成商品形態。其中P是生產過程，而W'則是產生出來的新商品。

第三個層面是資本家將所生產的商品加以銷售以收回生產成本的同時，並獲取了《其回收的貨幣當中所包含的利潤》。在這個層面上，資本再從商品形態又回復成為原來的貨幣形態。

上面這種產業資本相當於我們今日所說的製造業。

二、商業資本的概念

G-W-G：亦即運用貨幣購買各種商品後轉售，以獲取利益之資本。

以上內容可參考作者的著作：西洋政治思想與法思想史第二篇