行政院長蘇貞昌在擴大防疫會議中表示，部分縣市仍有零星群聚感染，目前雖尚未有解除三級管制的條件，但因應多數縣市的疫情已趨緩，各行各業管制措施有合理調整空間，希望指揮中心訂出管制原則，本周內向民眾報告。行政院秘書長李孟諺今天將與各部會討論產業管制鬆綁措施。

台灣昨天新增廿八例本土病例、一例死亡個案，創下5月11日本土疫情爆發以來新低紀錄，指揮中心指揮官陳時中表示，整體疫情趨勢逐步往下。

陳時中表示，尚未決定要在本月12日進行解封，但中央會調整行業別管制措施，準備相關規畫。整體研議方向以全國一致為主，不會以縣市為單位解封。

陳時中說，目前最關心的是整體疫情，依照實際疫情發生狀況，由疫調結果進行熱區畫分，第三級警戒也會分區圍堵，針對熱區展開防堵。

行政院發言人羅秉成表示，昨天擴大防疫會議，針對疫情發展、是否適度放鬆對各行業管制進行討論。蘇貞昌在會中表示，台灣是一日生活圈，管制調整應以全國一致為原則，但若有特殊狀況、群聚熱點，須採取社區圍堵時，才有個別加強管制的必要。

蘇貞昌希望指揮中心訂出管制原則，各部會依照此原則規畫指引，並由行政院秘書長李孟諺召開會議確認細節。李孟諺今天與各部會討論合理調整空間的產業管制鬆綁措施，相關對應配套做好後，提報疾管署確認和對外發布。