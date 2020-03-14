巴西訪美代表團成員陸續傳出確診武漢病毒，巴西總統新聞秘書(標示者)、律師及邁阿密市長都傳出感染武漢肺炎，與代表團近距離接觸的美國總統川普也鬆口可能接受檢測。圖/擷取自美國之音

巴西總統及其代表團訪美之後，陸續傳出巴西總統的新聞秘書及律師都確診感染武漢肺炎。根據最新消息，連邁阿密市長也因會晤巴西總統而確診了，外界擔心曾與巴西代表團會談的美國總統川普也陷入感染風險，川普今天鬆口，會去接受檢測。

綜合外媒報導，巴西總統波索納洛7日前往川普位於佛羅里達州的私人俱樂部進行官方會議，他的新聞秘書沃恩加登（Fabio Wajngarten）也陪同出席。然而沃恩在返國之後，經過篩檢確定感染新冠病毒。他稱自己將遵循相關指示，「現在我只需要休息幾天，就能重新開始戰鬥！」

波索納洛的律師庫法近期與巴西總統一起前往美國。庫法13日透過推特說明她對於新冠肺炎的檢驗結果呈陽性，她剛從邁阿密回到巴西，當她得知波索納洛發言人的健康狀態後，便立刻與外界隔離。

今天，曾會晤巴西總統波索納洛及其代表團的美國邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis Suarez），在巴西新聞秘書沃恩加藤確診武漢肺炎後，蘇亞雷斯如今也驗出病毒陽性。

由於巴西代表團陸續傳出確診讓曾接觸與可能接觸的巴西、美國兩國官員緊張。川普在與巴西代表團的合照中，可以看到他與川普的距離僅只有肩並肩而已。美國白宮13日發表聲明，強調川普在會議中幾乎沒有沃恩加登有互動，所以目前沒有檢測的必要。

隨後，川普在白宮記者會中透露，他目前沒有任何症狀，不過很有可能會去接受檢測。