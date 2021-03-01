台灣這塊美好的土地上曾經有許多優秀的醫師貢獻他們的生命與才華，留下許多美好的腳跡。108位醫界人物，108個為台灣醫療奉獻的故事….

《台灣醫界人物百人傳》二二八在高市歷史博物館發表。作者陳永興醫師同時也是1987 年推動二二八公義平反的主要發起人，他說，今在故鄉高雄二二八歷史現場談台灣醫界與二二八的主題：「台灣醫師（政治受難者）在那個噤若寒蟬的歲月」，格外具特別意義。

玉山社出版、陳永興醫師著作《台灣醫界人物百人傳》發掘108位影響台灣深遠但已不在人間的醫界傑出人物。中研院台史所長許雪姬講評該書說：「寫的很簡潔，還能把握醫生研究的重點，以及他對醫學界的貢獻，我感覺說，這是最不簡單的代誌。」

「從最年輕27歲的醫生葉盛吉到最年長106歲的胡水旺，還融入現代醫生如在澎湖的侯武忠與林杰樑」。許雪姬肯定這本書很重要，也相當令人感心。她並推崇陳永興醫師觸角廣泛，比歷史系還歷史系。

《台灣醫界人物百人傳》高雄發表會特別在二二八當天在史博館舉行，高雄市歷史博物館前身為高雄市政府，1947年二二八爆發後，時任高雄要塞司令彭孟緝帶領軍隊從壽山下來掃射血洗屠殺的歷史場域。高雄市二二八關懷協會前理事長凃世文與眾多受難者家屬今上午參加中樞紀念儀式後，也在下午出席與會。

二二八事件74周年中樞紀念儀式」今年移師高雄市立歷史博物館前廣場舉辦，蔡英文總統會後並走訪高雄，高市長陳其邁陪同總統參訪，委由衛生局長黃志中全程與會出席《台灣醫界人物百人傳》發表會。今與會各界包含協辦單位史博館長王御風、高醫大前校長劉景寬、杜聰明基金會董事長杜武青、文學台灣基金會董事長鄭炯明醫師、高雄長庚醫院榮譽副院長陳順勝、高醫大醫學系校友總會理事長林正泰、高雄市高醫校友醫師協會理事長黃鵬國、即將接任台杏基金會董事長的陳政宏醫師等南部眾多醫界及來自文化與政經社運眾多人士出席踴躍，石川集團、微微笑廣播網董事長石川專程與會，時力高市議員林于凱與民進黨前議員蕭永達也到場全程聆聽。

《台灣醫界人物百人傳》由玉山社出版，本書收錄108位建構台灣現代化醫療的醫界人物小傳，分為「醫療傳道與人道醫療」、「醫學教育與研究」、「醫師從政與社會運動」、「醫療行政與公共衛生」、「基層醫療與社會公益」、「醫師與藝文創作」六類，描述這些醫師對台灣社會的重要與貢獻。

尤值一提的是杜聰明基金會董事長杜武青今在會中致詞也呼應玉山社引言人披露該《台灣醫界人物百人傳》該書封面畫面，就是台灣第一位醫學博士杜聰明。