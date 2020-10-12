作者指出，國民黨在美中衝突之間，到底要靠攏哪一邊，也面臨兩難。圖／擷自江啟臣臉書影片

共產黨面對美中貿易戰爭之下，習近平左右為難，要走更大開放之路，融入西方國家，中共紅色政權難以保全，要走極左的閉關鎖國路線，又擔心人民反對，起來鬧革命，中共長期被意識形態綁架，現在終於嘗到苦果。

同樣，國民黨在美中衝突之間，到底要靠攏哪一邊，也面臨兩難。

國民黨左右兩難

中華民國109年國慶日，也是國民黨最艱困的一年，原因很簡單，國民黨的路線出現很大問題，到底是要親美還是要親中，因為這個問題無法兩全，要親美，就必須抗中。過去，美中關係尚未決裂，國民黨可以打迷糊仗，還可以保持兩邊不得罪，現在情況已經不同，國民黨剛喊出要親美，中共的黨媒環球已經砲聲隆隆，加上國內的紅色名嘴，罵國民黨毫不留情，使國民黨剛剛表態要轉向親美，立即遇到黨內阻力，前主席洪秀柱還故意到中國參加青年統戰論壇，給江啟臣難看。

國民黨一向親美，這個問題本來不應該落到國民黨頭上，但是，四十年中台關係越走越畸形，中共以商逼政的壓力，「以經統政」紅色嘴臉暴露無遺，國民黨自認可以建立國共之間私人溝通軌道，於是，壓力全部落在國民黨頭上，終於使國民黨身陷被中共控制的窘境，這個親中標籤也就很自然難以撕下了。

如今，國民黨急於撕掉親中標籤，政策態度轉向，宛若司機緊急剎車，民進黨也大感驚奇。上個月，國民黨才用幾次示威行動，反制美國豬肉開放進口，這個月突然撿到槍，衝著外交部長所說，不謀求與美國全面建交這句話，國民黨立委立場搖擺，拿槍亂掃射，加碼在國會演出，提案美台建交，要求美軍保護台灣，民進黨也順勢舉手，讓提案快速通過。其實，多數老百姓當然知道，這是假提案，因為美國是否願意承認台灣是國家，進一步和台灣建交，決定權不在台灣或中華民國，而是在美國，吳釗燮在美國電視台拒絕美軍援助發言，其實也是假表態，美台關係到底會走多遠，主動權還是在美國，不在台灣，而美國的主動，卻必須由中共的動作決定。

美台建交來到門口

如果中共的軍事冒進主義無法自我克制，還是對台灣喊打喊殺，持續升高海峽對峙，最後會逼迫美國使出承認台灣的殺手鐧，這時候就是台灣走向法理獨立的一天，至於是否會引來戰爭，還要看中共的境內情況，如果習近平向台灣發動戰爭，意味著習近平孤軍一睹，中國14億人和台灣2300萬人，就是最大賭注。

阻擋國民黨政策走向親美，最大的阻力當然是黨內的保守派以及大咖台商，國民黨籍的台商，已經是國民黨的衣食父母，捐款來源，而這些台商身家放在中國居多，如果，國民黨「親美抗中」，不但危及台商在中國事業，也等於危及國民黨募款的錢庫，但是，如果回到親中反美路線，選票越來越少，最終就是國民黨走向泡沫，那麼魚與熊掌無法兼得，國民黨要的是鈔票或者是選票，這件事才是問題本質。

如果國民黨要的是選票，那麼進行清黨動作，已經迫在眉睫，掃除黨內親中的派系或個人，才有可能開創明天。

國民黨立委林為洲建議，國民黨先行正名運動，把中國改為台灣兩字，立即遭受黨內保守派反對，認為只改名無濟於事，所以以小事來看，國民黨連一個政黨名稱都無法搞定，選舉失敗就大談黨內改革，口號一喊再喊，實踐起來卻萬般困難，這一次，雖然換了年輕黨主席，但是，看改革之路遙遠，恐怕也是緣木求魚了。



中華民國109年國慶日，也是國民黨最艱困的一年，原因很簡單，國民黨的路線出現很大問題，到底是要親美還是要親中，因為這個問題無法兩全，要親美，就必須抗中。圖／擷自江啟臣臉書