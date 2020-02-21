立法院第十屆第一會期今(21)天開議，院會宣讀通過立法院朝野黨團共同聲明，表達支持政府持續爭取參與世界衛生組織（WHO）。朝野聲明強調，「嚴厲譴責中國大陸阻撓台灣參加WHO及WHA的打壓行為，我們呼籲WHO應更正視其資訊，將台灣排除於中國大陸疫區之外。」

朝野共同聲明指出，由於台灣地理位置臨近中國大陸疫區，政府為有效防治，保障國人健康福祉，應積極參與WHO及世界衛生大會(WHA)，與全球各國更緊密及全面合作。

聲明強調，WHO宗旨在於追求全人類的最高健康標準，保障健康權的普世價值，不應該遺漏任何人。WHO作為最重要的國際醫衛組織，應堅定捍衛此宗旨，不該因中國大陸以政治理由，損及臺灣全體人民享有最高水準衛生及健康權利，且誤將臺灣列為中國大陸疫區的一部分，導致臺灣被部分國家實施出入境管制或停航。

對於中國大陸阻撓臺灣參加WHO及WHA之打壓行為，朝野嚴厲譴責，並呼籲WHO應更正其資訊，將臺灣排除於中國大陸疫區之外。

聲明也指出，臺灣為國際醫療援助提供者，無論在實現全民健康覆蓋、提供緊急醫療援助、醫療專業衛生人員培訓、國際疫情捐款或醫療防疫專業水準等，臺灣的發展經驗不僅卓越且豐富，此可成為許多國家寶貴的參考。臺灣若納入全球防疫體系，將使更多國家受惠，也能使WHO防疫努力更具成效。

而且，臺灣位處全球航道、金融、觀光、商業、貿易等樞紐要地，與全球各地居民交流往來密切，世界各國更該將臺灣納在醫療防疫體系內，讓臺灣成為共同防疫之一員。因應「嚴重特殊傳染性肺炎」全球防疫作戰，在WHO 第146屆執行委員會會議期間及前後，臺灣於全球防疫上的重要性、必要性及正當性，獲得國際間廣泛肯定及支持。

立院朝野呼籲，WHO應仔細聆聽國際社會的正義聲音，遵守專業中立，儘速尋求適當模式，以完整無礙之制度化方式接納臺灣參與WHO的組織運作。

聲明指出，立院朝野強烈表達支持政府持續爭取參與WHO，也要求政府積極結合友邦及理念相近國家等友我力量，持續爭取參與WHA，以及完整參與包含防疫在內的WHO其他所有會議、機制及活動，提供專業務實的貢獻。