小田俊郎，1893年出生於日本的三重縣，1918年畢業於東京帝國大學醫學部，之後在東京大學傳染病研究所及早稻田大學內科從事研究，曾任教於日本齒科醫學大學及東京帝國大學醫學部，1922年前往北海道帝國大學任教並於1924年獲得醫學博士學位，1925年赴德國留學兩年， 再前往美國及澳洲從事內科學研究，1928年回日本任北海道帝國大學醫學部教授，同年獲聘為台灣醫學專門學校教授，並兼任台灣總督府醫院院長，來台後又擔任台北帝國大學醫學部準備委員。1936年台北帝國大學醫學部成立，他擔任內科教授，1938年被任命為台北帝國大學附屬醫院第一任院長（1938〜1940），1942年他擔任臺北帝國大學醫學部部長至1945年日本戰敗，台北帝國大學改為國立臺灣大學，他仍被留聘為內科學教授，迄1947年返回日本。

小田俊郎的岳父是日治時代對台灣現代醫學教育有重要影響的崛內次雄（曾任總督府醫學校校長台北醫學專門學校校長對台灣的細菌學、傳染疾病、公共衛生有重大貢獻，也是台灣早期醫學校畢業生景仰的校長）。而他本人是當時台灣最重要醫院（台北帝國大學附屬醫院）的首任院長，又是第一內科講座教授，專攻熱帶疾病、過敏症、心血管疾病，培養了不少台灣本地的內科名醫，例如後來台大內科陳萬裕教授、高醫內科鄭金松教授都是他得意的門生。在二戰結束返回日本後，小田俊郎出任了大阪市立醫學院的院長，到1971年退休，退休後，他用心收集日本在台灣統治五十年的醫療發展及醫學教育相關資料，以日文寫作，1974年出版了《台灣醫學五十年》這本重要的著作，書中有許多第一手珍貴史料，尤其是從其岳父崛內次雄處取得不少寶貴的資料，這本書後來也被台灣翻譯成中文，可說是第一本詳細介紹日本人統治台灣五十年當中，最常被提到的現代醫療發展與現代醫學教育，作為殖民地成功撲滅傳染病、改善公共衛生、延長住民餘命、增加人口成長、降低死亡率、培養本地醫學人才、建立衛生行政體系、廣設公醫及醫療設施、戒斷鴉片政策、研究熱帶醫學的寶貴經驗，當然有其值得參考和重視的價值。

除了這本有關台灣醫學史的重要著作《台灣醫學五十年》之外，小田俊郎也在日本《醫事新報》等醫學雜誌，發表過不少隨筆文章，回憶當時在台灣的生活趣事，與他對台灣社會風土民情的觀察。事實上，小田俊郎除了對台灣醫療發展和醫學教育有所貢獻，他也擔任過台灣防衛委員會委員、產婆試驗委員、海南島派遣教員講習會委員等職務，可見其在日治時代受總督府借重其專業的程度，1989年小田俊郎逝世於日本，享年96歲。



小田俊郎所寫《台灣醫學五十年》。圖／擷自維基百科，公有領域

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集