衛福部疾病管制署今（7）日公布，上週因流感就醫逾11萬人次，新增79例流感併發重症病例，提醒符合公費疫苗接種對象儘速接種流感疫苗。（示意圖）圖／民報資料照

流感疫情持續升溫，衛福部疾病管制署今（7）日公布，上週因流感就醫逾11萬人次，新增79例流感併發重症病例，並有2人死亡，其中一名47歲女性，發病後5天因多重器官衰竭過世，是本流感季最年輕死亡個案，疾管署提醒，符合公費疫苗接種對象儘速接種流感疫苗。

據疾管署監測資料顯示，國內上週(12月29日至1月4日)門急診類流感就診達11萬3,987人次，較前一週略升2.5%，急診類流感就診病例百分比為13.6%，評估整體疫情已進入高峰期；近4週流感群聚案共83起，以校園(55起)為多，社區流行病毒則以A型H1N1為主，約佔76%。

另，上週新增79例流感併發重症病例，以感染A型H1N1(71例)為多。近期北半球溫帶國家流感活動度持續上升，其中，中國及美國已處疫情高峰，新加坡、日本、韓國及加拿大處流行期或高於流行閾值，歐洲地區多數國家仍處基準值或低水平，香港則低於基準值。

國泰綜合醫院小兒科主治醫師王麗君提醒，如為6個月以上未滿9歲，且已於去年12月8日後首次接種第一劑流感疫苗的幼兒，請記得於接種後間隔4週以上再接種第二劑，才能獲得完整保護力。另外，流感疫苗為不活化疫苗，可以和其他常規疫苗同時接種於不同部位，或是間隔任何時間接種。

疾管署指出，截至1月5日止，全國公費流感疫苗接種數達407.8萬劑，還餘約196.4萬劑，目前已進入流感高峰期，接種疫苗為預防流感最有效的方法，提醒符合公費條件的民眾應把握機會儘速接種。前往接種前可透過疾管署「流感防治一網通」 (https://antiflu.cdc.gov.tw/)查詢合約院所並打電話確認，以節省等候時間。