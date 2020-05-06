台灣要在西太平洋地區生存發展，台灣需要美國的堅定支持，而美國也需要台灣；台灣若被中共併吞的話，後果將不可設想，日本和南韓將陷入險境，美國將失去整個西太平洋地區。圖為今年４月初，外交部長吳釗燮（左）與酈英傑處長（右）共同為在捐贈美國口罩紙箱貼上「Taiwan can help」之貼紙。圖／擷自外交部

中共是世界的敵人，中共是台灣的敵人！台灣人民要認清事實，善良的台灣人民不要被賣了還幫人家數鈔票；台灣如果香港化，台灣人民將萬劫不復；香港人反送中就送命，中共的目標是要留島，留不留人沒有關係，香港人被消失、被自殺，血跡斑斑歷歷在目，台灣人民千萬不可以忘記。

希望今年520蔡英文總統就職收到的美國總統川普祝賀信是稱呼小英總統為台灣共和國總統（President of Republic of Taiwan），美國政府堅定傳遞正確訊息給中國共產黨，叫中共不要戰略誤判，這不但完全符合美國利益，也符合印太地區自由民主聯盟的整體利益。

台灣加入聯合國、加入世界衛生組織、參加世界衛生大會等絕對是全民追求的目標，但其實這些只是「有名而無實」，現在台灣都沒有加入，我們還不是活的好好的，在武漢肺炎肆虐全世界的年代，我們還活的比世界上其他任何地方都安全，以上都不是台灣最核心最重要的生存依靠；台灣要在西太平洋地區生存發展，台灣需要美國的堅定支持，而美國也需要台灣；如果台灣被舔共賣台的名嘴政客台商藝人匪諜台奸和中國共產黨裏應外合木馬屠城，台灣被中共併吞的話，那麼後果將不可設想，日本和南韓將陷入險境，這絕對會產生骨牌效應，美國將失去整個西太平洋地區。台灣是美國在西太平洋地區最重要的定海神針和戰略依靠，也是自由民主世界永不沈沒的航空母艦。

台灣是美國忠實盟邦

西太平洋地區包括菲律賓、南海、台灣、沖繩到日本和南韓都是二次世界大戰時美國子弟犧牲生命流血流汗為自由民主世界打下的江山，絕對不允許共產黨染指。川普總統應該主動出擊，美國想和誰交朋友就和誰交朋友；武漢肺炎造成的美國公民死亡人數已經遠遠超過越戰和911，中共是始作俑者，截至目前為止中共害死全世界數十萬人，並且死傷人數仍然持續增加之中，以上數字還不包括中國死亡人數，因為中共所有的資訊皆不透明不可靠，中共必須為此付出代價；消滅中共，解放中國人民，自由民主世界的人民責無旁貸。

美國最簡單的事情就是台美建交，台灣是美國最忠實的盟邦；美國應該給中共下馬威，中共必須為其所作所為負責。

就軍事而言，沖繩飛到台灣不用半小時，關島飛到台灣只需二小時，但是美國在台宣示性駐軍仍然有其正面意義，也可以就近悍衛和保護全世界人民在南海的自由航行權利。

美國政府責無旁貸需要為每一位死於武漢肺炎的美國人討回公道；美國人面對二十一世紀的納粹，美國政府和人民不能再姑息養奸。

全世界愛好自由和民主的人們在面對共產黨時，千萬不能溫良恭儉讓，中共是欺善怕惡鬼話連篇軟土深掘的二十一世紀新納粹，美國有義務結合全世界善良的力量，帶領全世界戰勝共產黨，否則人類未來將陷入萬丈深淵。

美國政府把台美建交和美軍駐台當作重返亞洲解放中國人民、解放圖博人民、解放新疆維吾爾人民和解放香港人民的起手式吧！