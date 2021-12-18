作者讀吳新榮（1907〜1967）醫師日記，發現他除了行醫之外，還會在台南鄉間四處巡診，收入佳，受尊敬，幾乎沒有醫療糾紛，可說是醫者的黃金時代。示意圖／擷自網路，民報合成

醫者的黃金時代

頃讀吳新榮(1907〜1967)醫師日記，發現那真是醫者的黃金時代。

他算是半個走方醫，除了在叔父留下來的佳里醫院行醫之外，還會騎著摩托車，在台南鄉間四處巡診。他收入佳，受尊敬，幾乎沒有醫療糾紛。在沒有後顧之憂下，他還可醉心於文學，領導地方，勞心勞力，成為鄉紳。

與之相較，現在當醫師難多了。一、要回鄉里開業很難，因為房價、店面租金都不便宜。除非已經成名，否則很難單打獨鬥，自己有診所或醫院。二、醫療糾紛的風險不低。三、收入也遠比不上日本時代的醫師。吳新榮不算甚麼大醫師，可是月收入約莫當時警察局長的十幾倍。這是當代醫師很難想像的。四、不見得受鄉里尊重，也很難領導地方，貢獻所長。

醫病關係的鉅變

六、七十年來的醫病關係：

換言之，如以長遠的視野，覽觀近六、七十年來的醫病關係，我們會發現醫病風俗習慣真是發生鉅變了。這不禁讓我反思，這鉅變是如何發生的？風俗習慣為何變成這樣? 我自己是不是也是造成此鉅變的因子之一。

我媽媽是在日本時代讀小學的人。私下聊天，總是會提到自己盲腸炎，爆掉了，引發腹膜炎。後來坐牛車，走了三十公里路左右，到了虎尾陳外科，才把她從鬼門關拉回來。她平常幾乎很少看醫生，對那次手術經驗，滿懷感恩，也希望子孫有人可以當醫師，救人濟世，回饋社會。

近代的醫病關係：

相較而言，我對醫師似乎就刻薄多了。我家老大出生時，有點難產。她的頭太大，卡在產道，出不來。說時遲，那時快，吳醫師果斷剪開會陰，用吸把引產。聽護士說，還用斷了兩把，才將小孩引產出來。嬰兒一出來，頭皮破皮，肩骨骨折，發燒。這也使得嬰兒一出生，無法很快回到媽媽懷抱，吸母奶，而是待在保溫箱中被觀察。一開始，我們有點怪醫師。我們一直乖乖順著時程產檢，也知道胎兒可能不小。那麼醫師為什麼不選擇剖腹產？為此，吳醫師還特別找我們夫妻來說明。小孩一出生頭皮受損是正常的，吸入胎便後發燒也是。至於骨折部分，過幾天就會自然癒合，不會影響她的未來。雖然孕婦在產檯待了快兩個小時，可是整個接生過程，算是很順利。兩天後，嬰兒就可出保溫箱，母嬰同室了。而且，預先選擇剖腹產，健保局不見得會核准。然後，等嬰兒卡在產道時，再用剖腹產，那時也來不及了。換言之，那次引產雖然不盡如人意，可是在健保體制下，有點不得不然。整個過程，雖然有點跌跌撞撞的，但母女均安，值得感恩。

吳醫師不僅展現卓越的醫術，還有很敏銳而體貼的社會說明能力。然後，更重要的我們都很幸運。可是，萬一我們沒那麼幸運呢? 或吳醫師不是如此令人驚豔的仁心仁術呢？醫病關係會不會陷入僵局，甚至衝突，彼此互相傷害呢？

換句話說，除了人的因素之外，健保局與大醫院由上而下的層層規範與制約，讓醫師無法以病患最佳利益來考量，可能是醫病風俗習慣惡化的原因之一。

健保體制的醫病關係

現在大健保局大醫院、小醫師的體制下，醫生其實對於該用什麼藥？該用什麼醫療策略？該採取何種醫術？其實並無完整的裁量權。他必須遵守醫院內規，也必須考慮所採取的醫療行為會不會通過健保審核。所以除非時間很充裕，而且病人預先就聲明不計代價、願自費負擔醫師認為最佳的醫療方案，否則臨床醫師的裁量權有其限制。這會造成病人誤解：明明有更佳的方案，更好的藥等等，為什麼醫師要選擇比較不好的。

結果不如人意時，我們又特別喜歡找人當代罪羔羊。如此長遠累積下來，對於小信如我的人來說，就會懷疑醫師是不是只想顧好自己，卻不管病患死活？尤其是如果對當代醫療技術有太多不切實際的玫瑰想像或期待時，那就更糟糕了。醫生不是神仙，醫療行為不可能零風險，幸運與否還是很大關鍵。有些遺憾其實跟人與體制都沒有甚麼關係，因為有些病例，就算大羅神仙來也都救不了。

現代醫師在健保體制下，跟日本時代相較，收入已經銳減。衡平之道，健保局或大醫院是不是該少點控制，讓醫師有完整的裁量權，考慮病患的最佳利益。否則履霜堅冰至，醫病關係中的互信崩塌，白袍醫師倉皇奔逃，台灣素來自豪的健保體制也會跟著玩完。那時，大家都會是受害者。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台