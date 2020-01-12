目前情況下國民黨無法賣台，因為他們不僅沒有總統府的執政權，在國會也是少數席位。所以真正應該警惕的是，大選大勝、立委佔多數，蔡英文又有13名不分區立委衛隊的這種政治局面。圖／蔡英文競選辦公室提供

台灣大選，蔡英文連任，並獲得總統選舉以來最高票（800萬），立法院民進黨也保持多數（61席）。為什麼蔡英文能獲得大勝？

2018年11月24日，台灣縣市長九合一選舉，蔡英文領導的民進黨慘敗，22個縣市長國民黨贏了15個（台北市是無黨籍），等於民進黨輸到只剩6縣市執政。蔡英文在批評聲浪下辭去黨主席。隨後有四名台派資深領袖連署呼籲蔡英文不要再選總統，擔心她會輸掉，讓國民黨撿到便宜。

但從上次九合一到這次大選，才短短一年多（13個半月），蔡英文在政策理念上沒有做出任何重大改革，她本人的能力氣質水準也沒有任何提高，總統電視政見會依然是照稿念，更有黨內初選作弊、論文門醜聞被深綠媒體人和選民猛烈炮轟下，她居然大贏，贏在哪裡當然是人所共知：香港！是共產黨幾個月來強行鎮壓香港的局面，成了蔡英文最大的助選力量！

所以說，這次蔡英文和民進黨雖然得以繼續執政，但這不等於台灣人民認同蔡英文和民進黨，而是向對岸吶喊：我們絕不要共產黨，絕不要（騙人的）一國兩制！向國民黨挑戰：你要與狼共舞，想借共產黨的力量來奪台灣領導權，做夢去吧！無論台灣的民主體制內有多少瑕疵，嚐過自由滋味的台灣人，絕不再接受專制的欺壓。

九合一選舉：討厭民進黨；這次大選：拒絕共產黨

2018年九合一選舉結果：選民討厭民進黨；這次則是：選民拒絕共產黨，拋棄諂媚共產黨、借敵人的勢力恫嚇台灣人的國民黨。民進黨的大贏，既不是他們政策有多好，也不是執政能力多強，更不是他們的領導人有多優秀，而是共產黨砸在香港人頭上的大棒，全部都成了民進黨砸死國民黨的武器。

毫無疑義，從2018年底的縣市長選舉到這次大選投票，這中間發生的最直接、最強烈影響台灣的事件就是香港爭民主的遊行抗議，尤其是中共當局的嚴酷鎮壓。幾乎每一天，香港都有抗議，尤其週末和紀念日等，上街遊行人數動不動就幾十萬，甚至一百萬，二百萬！持續至今！香港警察對那些年輕人的野蠻施暴，每一天都通過電視畫面、手機、電腦的各種傳媒，傳到台灣，傳到千家萬戶。台灣人的憤怒可想而知，從1996年台灣總統直選，他們已經享受了近四分之一世紀的選舉與民主，但看到香港人民只是爭取普選的權利，就被北京當局無情鎮壓，至今已逮捕6000多人，絕大多數是青年人。這個場面，每一天、每一刻都在刺激、教育、啟迪台灣人民，尤其是台灣的年輕人。他們無法到香港直接與中共對抗，無法現場聲援他們的同代學子，但他們起碼可以做的，就是在台灣選舉的時刻，用手裡的選票，向中國說「不」，更準確地說是向共產黨說「不」，向北京示威、示警、誓言——台灣絕不要變成香港！台灣人民有能力拋棄林鄭月娥那種共產黨傀儡的領導人！

所以說，蔡英文不僅是撿到了槍，而且是大砲。共產黨鎮壓香港等野蠻行徑，就是每一天都給蔡英文「送槍送炮」，使之彈藥十足，讓愚蠢透頂的親北京的國民黨無法招架。

香港與台灣對比：更激發年輕人拒絕一國兩制

而民進黨的選戰策略，也是緊緊抓住這一點，「芒果乾」（亡國感）的口號激勵了選民投票，促這次投票率高達74.9%，超過上屆的66.27%，也是自2004年總統大選以來最高的。高投票率，意味著更多的首投族、更多年輕人。據選前評估，年輕人投票傾向九比一，一面倒投給了蔡英文。民進黨選前推出的最後一個競選廣告，可謂抓到選民心理。畫面一半是台灣，一半是香港，兩相對比：台灣捷運安穩平靜，香港地鐵警察抓人；台灣街頭風和日麗，香港街頭烽煙四起；台灣人民安居樂業，香港人民泣血抗爭。這個對比，最大程度激發了台灣選民抗共保台的意願和決心。

藍營有人分析韓國瑜個人形象不佳是敗選原因。其實這次國民黨拿出任何人來選，都會失敗，即使藍營換成郭台銘，換成朱立倫，換成任何人，都不會改變這個慘敗的結局，就因為這個「致命」的香港因素無法改變；這個大環境不逆轉，就無法改變大多數台灣選民痛恨共產黨、同情香港人民、恐懼台灣變香港這個心理、這個情緒、這個認知，最後是這個投票結果。

韓國瑜的要害不在長相私德而是親北京

如果說檢討韓國瑜，不是他的長相，也不是他的什麼個人私德問題，而是他在香港危機時刻，竟然去了中共指揮鎮壓港人的機構「中聯辦」！根本不是別人把他「抹紅」，而是他自己主動去染紅。他跟共產黨「兄弟一家親」的前科台灣人民尚清楚地記得，他不僅不刻意地、明確地否定自己的過去，甚至在選舉最後階段，被媒體問到最威脅台灣的是哪一個國家時，竟然拒絕誠實回答是中共，在被追問後仍堅拒回答，不耐煩且怒氣沖沖地轉向另外問題。

過去70多年來，中共統治下的中國一直是台灣安全的最大威脅， 至今仍用千枚多飛彈瞄準台灣。對這麼一個簡單問題，韓國瑜為什麼拒絕回答？他的反應為什麼那麼蠢不可及？就因為他骨子裡不是對共產黨認識不清，就是被共產黨嚇破膽。韓國瑜的表現，典型地代表了當今那個是非不明、為虎作倀、在中共面前膽小如鼠、甚至要借用專制的力量來恫嚇台灣人民的國民黨。這樣一個政黨是活該被拋棄的。

至於什麼國民黨的選戰策略失誤、黨內有不和、韓國瑜個人經歷等等，都是非常次要的因素。如果用100分來評斷，香港因素（選民痛恨、恐懼共產黨）佔90%以上。

新華社說到重點：外部暗黑勢力操縱結果

面對蔡英文和民進黨的勝選，美國和日本等國際媒體紛紛評論說，這次台灣大選結果是選民對北京說「不」。大家不約而同都看到這個顯見的事實。但共產黨會吸取教訓、認真思考一番嗎？絕不會！共產黨比國民黨更蠢一萬倍。

中共新華社第一時間發出的評論說，這次蔡英文獲勝是「外部暗黑勢力操縱」的結果（意指美國）。當然，這話說的還真沒錯，確實有外部暗黑勢力極度影響，但這個「暗黑勢力」是中國共產黨，是它對香港的鎮壓；除此之外，還有過去一年來中共對新疆維族人的洗腦教育營等迫害，這些都在影響、教育、刺激、「操縱」台灣人民，拋棄任何跟共產黨勢力勾結、甚至受北京支持的政治勢力。所以，這次台灣選舉，確確實實是「外部暗黑勢力操縱」的結果，共產黨是第一大功臣，其影響操縱能力超過1996年飛彈演習！

國民黨與狼共舞，死路一條

國民黨會吸取教訓嗎？恐怕不會。吳敦義主席等國民黨高層已辭職，在醞釀新的領導層。但換人不是最重要，關鍵是國民黨要換頭腦、換思維、換戰略方向。他們在台灣參選，卻想依靠對岸一個專制政黨的支持來獲勝，這個思路和做法不僅是非不明、完全錯誤，也被事實一再證明是行不通的。

在馬英九時代，國民黨當然也同樣有跟共產黨眉來眼去的問題，但由於台灣人民沒有感覺到直接的、迫在眉睫的威脅，所以，執政的民進黨腐敗問題就成了選舉的焦點，就被趕下台。而今天有了香港鎮壓、新疆教育營等，這就立刻變成最嚴重問題。什麼總統品德缺陷、政黨腐敗等，統統無法跟「亡國」、台灣變香港相比，這個可怕的前景更嚇人。

全世界的華人都熟悉「港台」的說法，港台、港台，這兩個地方歷來關係密切；一個小時的飛機，相互往來幾乎就像鄰家拜訪一樣簡單。過去二十多年，香港從全世界最自由、最繁榮的世界之都，在共產黨手裡地位全方位下滑，過去幾個月更成了暴力中心，怎不讓台灣人只想躲你遠遠的。其結果就是首先淘汰親魔鬼的國民黨。

在北京皇宮裡的中共高官們，和跟著共產黨吆喝威脅香港人的中國人，根本不知道港台這兩個地方的人，心理距離有多近，他們更不明白，他們的每一聲呼應中共，都是給蔡英文和民進黨拉票。

我一直強調，中國國民黨只有變成「台灣國民黨」、不再依賴中國共產黨，真正認同台灣，才有與民進黨較量的真本錢。如果「台灣國民黨」能夠再進一步，支持港人爭自由，支持中國人民結束暴政的民主事業，有抗共保台的誠意和決心，才不會讓「蔡英文們」再撿到槍和大砲，才有一個真正的競爭。國民黨會聽得進去這種建言嗎？不會。國民黨的中樞神經已經被共產黨打殘廢了，沒法在正常、理性的範疇思考。他們沒有切實可行的政治綱領和策略，經濟上跟民進黨也沒多少差別，想重新執政，只有等民進黨自己爛到不行，看能不能再撿到機會。

民進黨撿到槍，別得意忘形

對於民進黨來說，雖然蔡英文們也清楚，這次贏得大選，香港因素起了決定性的作用，但他們能在多大程度上認清，這個結果，既不是民進黨的政策、施政成績，更不是蔡英文領導有方，而只是因為中共炸香港的彈藥，先把它自己在台灣的同盟軍給炸死了，蔡英文撿到便宜而已。

過去幾個月來，我的許多台灣朋友和就台灣大選在我的臉書和推特下留言的網友，多數都是一個觀點，雖然蔡英文無能、是讀稿機、博士學位造假無疑，但無論如何不能讓親共的韓國瑜上來。甚至有人說，就是選個大騙子，也比共匪來了要好（共產黨還真不知道自己被人痛恨到這地步）。 這清楚地說明，蔡英文的當選，只是台灣人民為拒絕共產黨的無可奈何之舉，絕不是她自己的功德。換句話說，不是選民喜歡蔡英文，而是因為太痛恨共產黨。

我關注台灣選舉二十多年，第一次看到周圍那麼多深綠朋友不回台投票（沒有熱情），更有在台灣的綠營朋友不投給蔡英文，或投廢票，甚至要投給韓國瑜，就因為蔡英文完全執政卻完全不兌現競選諾言（轉型正義，司法改革），甚至打壓台派、分裂綠營，對東京奧運台灣正名都杯葛，更不要說還有黨內初選作弊、關於博士學位一堆謊言等等嚴重問題。尤其是，蔡英文政府對媒體摸頭、收買、拉攏，恐嚇媒體評論員等等，其行徑遠比馬英九時代更惡劣，令眾多為台灣打出今天這片自由天地的深綠元老和選民們憤怒，甚至可以用怒不可遏來形容。

那麼民進黨內在多大程度上清楚這個現狀？他們是否會珍惜這次撿到的機會，用真正的行動為台灣人民做事，而不是再四年的空轉，再四年的只玩權謀權術，只享用權力的光環，而不真正為台灣謀利益？

警惕「蔡習會」簽和平協議出賣台灣

上次贏得大選後，蔡英文沒有兌現選前重大承諾。這次幾乎就連任何承諾都沒有，那簡直就是可以直接躺著享受權力的榮光了。在這種情況下，在台灣官場和主流媒體都是壓倒性地諂媚權力的情況下，對蔡英文和民進黨的監督制約，就只靠少數自媒體和良心台灣人了。從蔡英文當選的今天開始，人們需要的就更不是諂媚蔡英文和民進黨，而是更嚴格的監督、更強烈的制衡。

對「蔡英文們」是否實踐綠營民眾的理念，包括蔡英文的博士學位及論文問題等等，相信良心的台灣媒體人和民眾會一直追究下去。選舉是一時的，誠信是永遠的價值。一個踐踏誠信價值的人，是不會吝惜把台灣賣掉的。

所以，更需要警惕的重大問題是，蔡英文獲得空前勝利後，她是否會為了個人的什麼青史留名、什麼諾貝爾獎，熱衷去北京「蔡習會」，謀求兩岸簽署所謂《和平協議》等。這種與虎謀皮，結果就是出賣台灣。蔡選前曾說，與習近平見面的「蔡習會」是「聽起來滿誘惑」的想法。

因中共對台灣高層的滲透一定非常嚴重，不僅對國民黨，更會對執政的民進黨。如果蔡英文的高層幕僚，甚至她本人，要跟習近平簽什麼和平協議，民進黨在立法院佔多數，提出這種議案，一定獲得親北京的國民黨附和，即使有部分綠營立委反對，但那些不分區立委等於是蔡英文總統的「政治衛隊」（基本都是她決定的人選），他們加上國民黨再加上效忠蔡的立委，就可能通過。這個應是台派警惕和強力制約的。

目前情況下國民黨無法賣台，因為他們不僅沒有總統府的執政權，在國會也是少數席位。所以真正應該警惕的是，大選大勝、立委佔多數，蔡英文又有13名不分區立委衛隊的這種政治局面。

以蔡英文的國民黨文化熏陶背景、過去這些年對權力的使用，尤其是她的嚴重誠信問題，加上民進黨內權謀嚴重，還有國民黨跟共產黨的繼續拉扯不斷，台灣的狀況遠遠不可掉以輕心，台灣走向真正成熟的民主之路，走向正常國家，仍步履艱難。但無論如何，只要共產黨和中國國民黨在台灣大敗，明天就充滿希望。