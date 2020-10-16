這次的美國總統大選，可能會是有史以來，最精彩且瘋狂的一次選舉造勢活動，大家繫好安全帶，好戲正在上演。圖／擷自川普推特影片

美國總統川普月初宣布確診武漢肺炎，不到兩個星期已康復且重啟選戰行程。12日在佛羅里達州舉辦的一場造勢大會中，強調自己已經免疫，且感到非常強大。雖然從登台那一刻起便沒有戴口罩，但川普在入場時從口袋中掏出數個包裝好的口罩，一一丟送給台下的支持者，炒熱現場氣氛。現場瘋狂的程度不輸於一場搖滾樂團的音樂會，川普在當場跳起舞來。他向熱情洋溢的川粉們說：「如今我挺過來了，他們說我免疫，我感到非常強大」、「我要親你們這群傢伙和美麗的女人，我會給你們一個美吻。」

川普的精神非常好，充滿了活力。川粉們也非常熱情，時常為了參加一場造勢大會，特意提早十幾個小時到現場。但是現實的問題是：「川普會當選嗎？」。幾個全國性的民調都顯示，他落後於拜登超過10%。現在距離投票日不到3個星期，他的葫蘆裡還有什麼錦囊妙計嗎？

看民調不如看「選舉人」票數

有了2016年跌破眼鏡的經驗，民調專家學者們都很小心，承認民調可能存在一些的偏差。一般而言，川普的支持者的學歷比較低，比較不容易接觸到。而且他們比較害羞，不喜歡表達意見，因而造成民調的誤差。最重要的是，美國選舉總統方式是採取「選舉人制」，看民調不如看「選舉人」票數。

目前，川普的「優勢州」一共有201「選舉人」票，離當選所需的270「選舉人」票，還差69「選舉人」票。必須從以下9個搖擺州贏得69「選舉人」票，才能當選。

佛羅里達州（29票）

賓士維尼亞州（20票）

俄亥俄州（18票）

喬治亞州（16票）

密西根州（16票）

北卡羅來納州（15票）

亞歷桑那州（11 票）

威斯康辛州（10 票）

愛荷華州（6 票）

例如川普嬴得所有「優勢州」（201票），再贏得佛羅里達州（29票），俄亥俄州（18票），密西根州（16票），以及愛荷華州（6 票），一共剛好是270票，他就當選連任了。

說起來容易，可是在所有的「搖擺州」中，只有俄亥俄州與愛荷華州，川普有微幅領先，其他的「搖擺州」都輸拜登3至7%。很顯然的，川普仍然處於劣勢。以下是川普扭轉劣勢可能運用的3大招。

川普扭轉劣勢的3大招

（1）啓動敲門催票：川普擁有眾多非常熱情的川粉，這是拜登遠遠比不上的。現在川粉們正在組織起來，啓動挨家挨戶地去敲門催票。假如能夠有效的動員起來，這是一股不可忽視的力量。

（2）揭露民主黨泡製「通俄門」案件：根據媒體報導，日前美國政府解密的文件，透露四年前民主黨總統候選人希拉蕊團隊設計，將當時的共和黨候選人川普與俄羅斯連結，泡製「通俄門事件」。且當時的總統歐巴馬、白宮國家安全顧問蘇珊賴斯、中央情報局長等高層人物皆知情。假如有確實證據，這是一件相當震撼的醜聞，必定會掀起軒然大波。

（3）敲打中共：73%的美國人對中國持負面看法，因此敲打中共會得到選民的支持。最有效的方法就是打台灣牌，無論是「承認台灣是一個國家」或是「與台灣建交」都會使中共暴跳如雷。根據媒體報導，美軍與日本自衛隊共五萬多人，預定10月26日至11月5日，在九州鹿兒島縣進行奪島的聯合演習。很明顯的，這是在美國大選期，防備中共解放軍輕舉妄動的舉措。因此，敲打中共的行動也應該會，挑在靠近這一段時間，以便在解放軍過度反應而攻打台灣時，能夠及時防衛台灣。

這次的美國總統大選，可能會是有史以來，最精彩且瘋狂的一次選舉造勢活動，大家繫好安全帶，好戲正在上演。