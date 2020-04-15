呼籲台灣鄉親們發揮「人溺己溺 人飢己飢」的大愛精神，將身邊有餘裕的口罩、防護衣、手套、塑膠雨衣、雨帽等應急之物，捐贈給關西的醫護人員。圖／總統府

武漢肺炎的野火蔓燒全球，而迅速成災。這場人類的大浩劫已經荼毒了上百萬的生靈。

我的僑居地日本，由於輕信WHO提供的不實信息，而輕忽疫情的嚴重性，三月底為止仍然國門洞開，讓來自疫區的逃難客，得以長驅直入，致慘遭池魚之殃。安倍首相不得不在4月7日發布「緊急事態宣言」，對大阪、東京等疫情嚴重的七大都市人民柔性勸導，呼籲民衆，無事儘量不要外出。但，燎原的火勢已到了燃眉之急。昨天4月14日大阪松井一郎市長有鑒於大阪身處防疫最前線的醫護人員，其最起碼的護身工具(口罩、防護衣、手套等)都捉襟見肘，嚴重不足到有些醫護人員身著垃圾袋，仍然奮力救災。

松井市長於心不忍稱:「支持醫師們能安全地執行醫務」，但，因為醫療防護用具已經難以奢求，只好退而求其次，呼籲各界:「大阪全體都在博命奮鬥中，雨衣不論顏色、款式、斗篷式也可，我們都很想要」。聞之實在令人鼻酸。

2003年台灣慘遭SARS肆虐，當時的台灣也是一罩難求，而日本則維持零病例，所以，我在關西地區搜括口罩共18萬付，寄贈台灣。如今，眼看關西大阪陷入愁雲慘霧中，我卻無力回饋，身為懸壺醫者於汗顏之餘，想及台灣防災除疫的成績傲視全球，如今全世界人民都陷入水深火熱中，唯有台灣的人民仍能過著安居樂業的正常生活，深感榮幸。

如果行有餘力，誠摰呼籲台灣鄉親們發揮「人溺己溺 人飢己飢」的大愛精神，將你們身邊有餘裕的口罩、防護衣、手套、塑膠雨衣、雨帽等應急之物，捐贈給關西的醫護人員，雖是杯水車薪，對於左支右絀的大阪醫護人員，卻是有如大旱之甘霖。非常時期、非常之請，敬請協助。

救人如救火，請將捐贈品送往:

日本：

〒530-8201大阪市北區中の島一丁目3-25

大阪市健康局總務課。

〒520-0105日本滋賀県大津市下阪本6-29-19

電話:(+81)77 5783388

傳真:(+81)775786850

輝生醫院

台灣：

【全球台灣醫衛總會】