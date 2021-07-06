無國界記者組織（RSF）發表37幅駭人肖像，肖像主人正是大規模鎮壓新聞自由的國家元首或政府領袖；其中有些「新聞自由掠奪者」的惡行已經持續了二十多年，新出現在這份黑名單上的掠奪者包括兩名女性和一名歐洲人。

上次無國界記者發名單是2016年，這次發布有將近一半（17名）的掠奪者為2021年新進榜。名單上的國家元首或政府領袖透過建立審查機構、任意監禁記者或煽動對記者的暴行來踐踏新聞自由；因為他們直接或間接促使記者遭受謀殺，所以手上沒有沾到鮮血。

名單上有19名掠奪者統治的國家在無國界記者新聞自由地圖上為紅色區域，表示這些國家的情況對新聞業來說為「狀況艱難」，另外16名統治者的國家則處於黑色區域，表示當地的情況非常「惡劣」。這些暴君的平均年齡為 66 歲，超過三分之一（13名）都來自亞太地區。

無國界記者組織秘書長德洛瓦表示：「來自世界各地的37名領導人目前在新聞自由掠奪者名單榜上有名，族繁絕對不及備載。這些掠奪者各有各的行事風格，有些人透過頒布非理性、偏執的命令來實行恐怖統治。其他人則用嚴酷法律精心構建策略並加以執行。我們現在面臨的主要挑戰就是盡可能讓這些掠奪者為他們的壓迫行為付出最高代價。我們不能讓他們使用的手段成為新常態。」

新進榜掠奪者

這份名單中最受囑目的新進榜者無疑是沙烏地阿拉伯的35歲王儲沙爾曼，他手中握有大權，領導著完全容不下新聞自由的君主制國家。他的鎮壓手段包括間諜和威脅，有時會演變成綁架、酷刑和其他無法想像的行為。駭人的哈紹吉謀殺案揭露了他野蠻殘暴的掠奪手段。

新上榜的還有其他本質截然不同的掠奪者：巴西總統波索納洛在疫情爆發後，對媒體咄咄逼人的粗魯語言達到新境界，來自歐洲的匈牙利總理奧班自2010年重新執政以來一直自命為「不自由的民主」擁護者，並持續以穩定的速度有效破壞媒體多元性和獨立性。

女性掠奪者

首次上榜的兩名女性掠奪者都來自亞洲。林鄭月娥上任時香港還是民主政府。2017年她接任香港特別行政區行政長官以來，已被證明是中國國家主席習近平的傀儡，現在林鄭也公開支持習近平對媒體的掠奪政策。兩人導致香港知名獨立報紙《蘋果日報》於6月24日停刊，該報創辦人暨2020年無國界記者新聞自由獎得主黎智英則被關進牢裡。

另一名女性掠奪者是自2009年擔任孟加拉總理至今的謝赫哈西娜，她的父親是該國的獨立英雄。她的掠奪性攻擊手段包括在2018年通過了一條數位安全法，該法導致70多名記者和部落客被起訴。

長青掠奪者

有些掠奪者從無國界記者20年前開始發表這份名單以來一直榜上有名。敘利亞總統阿塞德和伊朗伊斯蘭革命最高領袖哈梅內伊是創榜元老，同樣從開榜就一直在名單上的還有來自東歐和中亞地區的兩名領導人：俄羅斯的普丁和白俄羅斯的盧卡申科，後者最近發明新的掠奪手法讓他更加聲名狼藉。總而言之，新名單的37 名領導人中，有7名自無國界記者 2001年發表第一份名單至今，一直沒有掉出榜外。

剩下三名長青掠奪者來自非洲，他們在當地的統治時間為全球最久。現年 79 歲的恩格瑪自1979年以來一直擔任赤道幾內亞總統至今，而在2021世界新聞自由指數中敬陪末座的厄立垂亞，則由阿夫瓦基自1993年擔任總統至今。盧安達總統卡加梅則是在1994年被任命為副總統後、2000年接任總統，未來得以繼續執政至2034年。

無國界記者為每名掠奪者編制了一份檔案，明確指出他們的「掠奪手段」（他們如何審查和迫害記者）以及他們的「最愛的獵物」（他們追殺的記者和媒體種類）。這份檔案還引述他們在演講或接受採訪時「合理化」自身掠奪行為的發言，以及他們的國家在世界新聞自由指數中的排名。

無國界記者於2020年發表了數位新聞自由掠奪者名單，並且計劃在2021年底前發表一份非以國家為單位的掠奪者名單。