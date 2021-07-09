針對美國捐贈疫苗的推文中附上代表台灣的中華民國的旗幟，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）星期四（7月8日）在白宮記者會上澄清說，這則推文是「一個無心之失」。圖／擷自PBS News hour影片，資料照

白宮在一則有關美國捐贈疫苗的推文中附上代表台灣的中華民國的旗幟但隨後又刪除這則推文的舉動引起猜測。白宮發言人莎琪星期四（7月8日）在白宮記者會上澄清說，這則推文是「一個無心之失」，而不應被視為是美國官方政策的轉變。她說，美國仍然致力於「一個中國」的政策。

白宮新冠毒響應團隊星期二（7月6日）在推特上發文，詳細列舉美國向世界其他地方捐贈疫苗的種類和送達時間，並用各國的國旗來做代表。推文中也列出了美國捐贈給台灣的莫德納疫苗及其抵達時間，並且附上了代表台灣的中華民國旗幟。

這則推文立即被台灣總統蔡英文轉推，她在留言中感謝美國的慷慨。但一天之後，這則推文被刪除。

美國之音駐白宮記者站主任赫尔曼星期四在白宮記者會上問白宮新聞秘書莎琪，這則推文是否是一個錯誤，如果不是的話，為什麼又刪除它。

她坦承，這則推文是一個錯誤：「這是處理圖像和社交媒體的團隊犯的一個無心之失，不應該以任何方式被視為美國官方政策的一個轉變，」莎琪說。「當我們意識到這個錯誤時，我們刪除了這則推文。正如你所說的，我們仍然致力於《台灣關係法》、三項聯合公報和『六項保證』為基礎的『一個中國』政策。」

白宮刪除這則推文的舉動引起了台灣的注意和不安。台灣外交部發言人歐江安說，已指示台灣駐美代表提醒拜登政府，不要因此引發各界不必要的猜測或誤解。

「對於推文遭刪除的原因，媒體有不同的解讀，外交部已經要求（台灣）駐美代表處提醒美國，不要因為相關推文的刪除而引發各界不必要的猜測或誤解，」歐江安說。