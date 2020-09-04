民進黨開放美豬美牛到底是對或是錯，是由國家主人來評分。國家主人的判斷不是依循法律或專業，而憑直覺。2020.8.28總統府記者會宣布開放美國豬牛肉進口。圖／擷自總統府flickr

蔡英文總統宣布明年1月放寬瘦肉精美豬、美牛進口，引發藍營強烈反彈，用各種手段抗爭，只要他們的行為不違法，當然有抗爭的自由。然而卸任總統馬英九的言行就比較引人注目。馬英九、吳敦義於3日上午相繼出席前台大哲學系教授王曉波追思會。馬英九在會後接受媒體聯訪時，公開要求蔡總統就此鄭重向人民道歉。

馬英九認為他是太上皇？現任總統要聽他指揮？若是一般民眾如此說，不足為奇，反正屬言論自由範圍，只要不違法，怎麼說都可以，然而當過總統的人，不能告訴人民說他完全不懂政府體制。蔡英文為何要道歉？若是她的施政違背民意，自然由選民來制裁執政黨，輪不到過氣政客來過問。這也是台灣政客不入流的習性，行政官員施政若不合立委之意，也會要行政官員下台，台灣常發生這種事，大家司空見慣，選民也不覺得驚訝，事實上這是畸形的政治生態。

行政官員若是違法，就由司法單位追訴，若是失職，也由監察單位究辦，就是輪不到立委過問，別忘了台灣的體制，國會並無監察權，這也是中國國民黨政權當年訂的規矩。台灣的憲政體制，行政與立法分立，立法單位本來就不能過問行政單位的人事，只是修憲後，授予立法委員有倒閣權，若是立委對行政單位看不順眼，也可以發動倒閣，只是立委不可能倒閣，因為若是倒閣成功，總統會解散國會，所以立法院不可能倒閣，不敢倒閣，就應該閉起嘴巴。

執政者必須向人民負責

政務官由執政者任命，除了倒閣外，也只有執政者可以將其解職，只是立委時常會做出「狗吠火車」的動作。除了政務官外，立委也常會要執政者下台，這也很奇怪，立委又不是執掌執政者的選舉與罷免，憑甚麼要執政者下台？民主國家人民就是國家的主人，而執政者就是受到國家主人的委託來經營國家，做得好不好是由國家主人來評分，輪不到政客來判定。

若是國家主人對執政者不滿意，在下一次選舉時，就會以選票來制裁違反民意的執政者或是其政黨，選民甚至於不願意等到下一次選舉，就直接推動罷免，就是輪不到過氣的政客過問。一般民眾不了解憲政體制，胡言亂語不會影響社會，政治人物顛倒是非，會搞亂社會秩序。在台灣美豬美牛是政治問題，不是專業議題。民進黨受國家主人之託，管理國家大事，其成果是由國家主人打分數，政客不應該信口開河。

內閣制國家行政單位向國會負責，國會對其施政當然可以有意見，台灣是行政與立法分立的國家，國會不能指揮行政單位，即使是內閣制國家，行政單位也輪不到卸任總統指指點點，馬英九沒有掌握權力，好像活不下去。

美豬美牛是大事，民進黨開放美豬美牛到底是對或是錯，是由國家主人來評分，最妙的是國家主人的評分不是依循法律或專業，而憑直覺。馬英九等在野政客不要自我膨脹，他們並不能代表國家主人發言。國家主人心中自有一把尺，量度政策的對錯。



2020.08.28 蔡英文總統針對國際經貿情勢發表記者會，宣布開放含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的美國豬肉及30個月齡以上的美國牛肉進口。。圖／擷自總統府flickr