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每日國際焦點

美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀，與日本共同聲明，譴責中國打壓香港、新疆，以及《海警法》破壞區域和平。

民主黨國會議員提案增加外交預算120億美元，以用來制衡中國。

美國國土安全局長表示美國面臨20年以來最大移民潮。

玻利維亞數萬人抗爭反對逮捕前過渡總統。巴西總統波索納洛稱波國逮捕前過渡總統是不合理的。

美國

國務卿布林肯在出發訪日韓行程警告中國不許採用「脅迫與侵略」的手段。

國務卿布林肯、國防部長奧斯汀，與日本共同聲明，譴責中國打壓香港、新疆，以及《海警法》破壞區域和平。

民主黨國會議員提案增加外交預算120億美元，以用來制衡中國。

要求北京需先與澳洲改善關係，美國才會與中國改善關係。

國務卿布林肯表示將會與盟邦合作推動北韓無核化。

中國

於長江及支流、湖泊，開展長江河道採砂綜合整治，嚴打非法採砂。中國將長江及湖泊水面下降怪罪盜採砂。

澳洲

不理會歐洲多國暫停施打，仍繼續使用阿斯特捷利康疫苗。

泰國

總理親自施打阿斯特捷利康疫苗。

印度

出口疫苗超過本身使用的2倍，反對黨質疑總理莫迪。

遭過400緬甸人越界到印度逃難，其中許多為警察。

緬甸

軍政府逮捕與索羅斯有關的基金會人員，稱索羅斯資助人民抗爭。

日本通路公司迅銷2家供應商工廠遭縱火。

政變後糧食價格大漲。

斯里蘭卡

遭鄰國批評後，稱先前禁止面紗「只是提案」。

英國

外長表示希望與中國有友好關係，但是不能因為外交犧牲價值。

俄羅斯

表示其兩種疫苗都能對抗南非變種病毒。

奧地利

總理克魯茲繼先前與東歐各國共同抗議後，表示將繼續推動歐盟疫苗分配平等。

義大利

藥品監管局官員認為，德法義暫停阿斯特捷利康疫苗是政治決策，疫苗本身很安全。

拉脫維亞

暫停施打阿斯特捷利康疫苗。

冰島

地震多日可能為火山爆發前兆。

美國

國土安全局長表示美國面臨20年以來最大移民潮。

玻利維亞

數萬人抗爭反對逮捕前過渡總統。

巴西總統波索納洛稱波國逮捕前過渡總統是不合理的。

黎巴嫩

抗爭持續，貨幣大跌匯率來到新低。

葉門

胡塞叛軍控制的首都沙那，一處非法移民收容中心，上周因胡塞叛軍與收容移民發生衝突，發射火箭彈而失火，40死。

沙國聯軍表示摧毀自薩利夫港出海的炸彈船。並表示胡塞叛軍發射的2枚飛彈洛在沙國南部無人沙漠。

公務員欠薪抗爭衝入亞丁市的總統府。

阿富汗

武裝槍手攻擊大學校車巴士殺害駕駛與1名學生。

莫三比克

國際人道組織救助兒童會表示莫三比克伊斯蘭民兵殘殺兒童，甚至有11歲小孩遭砍頭。

突尼西亞

總統訪問利比亞。

福和會官方網頁：www.fratwn.org