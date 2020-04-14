中國官方更積極透過推特帳號進行大外宣，中國與各國網友的鍵盤戰天天上演。不過，近日開通的中國駐斯里蘭卡大使館的官方推特帳號13日卻遭到停權，推測可能是中國官方與外國網友因武漢肺炎展開鍵盤戰言詞激烈而遭停權。圖/取自美國之音

許多中國五毛大舉利用推特散播假消息，中國官方更積極透過推特帳號進行大外宣，洗白武漢肺炎禍延全球的惡名，中國與各國網友的鍵盤戰天天上演。不過，近日開通的中國駐斯里蘭卡大使館的官方推特帳號13日卻遭到停權，外界推測，可能是中國官方與外國網友因武漢肺炎展開鍵盤戰言詞激烈而遭停權。

美國之音報導，中國駐斯里蘭卡大使館推特帳號近日開通後，一直保持活躍姿態，積極發佈中國和斯里蘭卡事務的最新消息，並對批評中國的言論予以直接回擊，帳號被封停前有932個粉絲。包括斯里蘭卡總統、總理在內的政要人物最近都有該推特帳號有過互動。

幾天前，斯里蘭卡總統（Gotabaya Rajapaksa）轉推了該帳號的一則推文，並寫道：我們衷心感謝馬雲向斯里蘭卡慷慨捐贈了2萬個檢測盒，也感謝中國政府和斯里蘭卡華人的支持和友誼。

報導稱，上週四（4月9日），斯里蘭卡90後人權活動人士阿馬拉辛赫（Chirantha Amerasinghe）在推特上批評中國政府對疫情的處理。他寫道，「低級專制的中國政府是中國人民的禍害，現在它又成為全世界的禍害。這就是現實。」中國駐斯里蘭卡大使館在推特上回應：「沒錯，低級的中國政府為14億中國人服務，甚至包括那些草根或最底層階級。到今天為止，中國疫情的死亡人數總共是3344人，比你們西方的高級政府少得多。誰是禍根？」

之後，中國駐斯里蘭卡大使館的帳號就被停權，幾個小時後，中國駐斯里蘭卡大使館的一名官員表示，他們正試圖要求推特解除對該帳號的封鎖。宣稱:「推特沒有為暫停這個官方帳號提供任何原因。 我們已經提出解封要求。」他被問及是什麼理由導致帳號被封停時，這名官員回應：「原因看來非常簡單：對言論自由的雙重標準。」

美國之音報導稱，當新冠病毒肆虐全球之時，中國官方一方面加強打壓境內的異見聲音，一方面越來越多地依靠被中國遮罩的外國社交媒體平臺宣傳、放大北京的聲音，抵擋外界對其處理疫情的批評。

報導引述美國非政府組織自由之家稱，自2019年底，越來越多的中國外交人員開通了推特帳號。目前有68位中國外交官使用推特，其中包括駐美大使崔天凱、駐英大使劉曉明等。一些外交官使用非外交辭令，效果適得其反：例如，中國駐印度加爾各答總領事查立友針對推特用戶批評者放話，說他們會「像病毒一樣被清除」，招致網友撻伐。

儘管不知中國駐斯里蘭卡大使館的推特帳號為何被封鎖，但有網友在推特上質疑，為什麼中國駐斯里蘭卡大使館的推特「陣亡」，中國外交部發言人趙立堅的推特卻得以存活下來？原因是今年3月中，有「 戰狼外交官」之稱的趙立堅在推特上接連發文，誣指武漢病毒可能源自美國的言論。

為此，3月20日，美國國會兩名共和黨籍議員致信推特公司CEO傑克·多西（Jack Dorsey），強烈敦促”他刪除中國共產黨在推特上開設的帳號，並禁止任何封鎖推特的國家的外交官使用其服務。不過，推特公司回應，不會封殺這些推文，中國政府官員的言論尚未違反推特公司的政策。推特公司發言人說，公司的立場是給予公眾人物廣泛的豁免權。