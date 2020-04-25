泰源台獨革命武裝起義是1970年2月初8發動；紐約刺蔣是4月24開槍。兩個事件攏是台灣青年為著追求台灣獨立，無顧個人性命，勇敢打擊敵人的行動。泰源五烈士是5月30在安坑刑場就義。圖/取自《Siro Heroes 泰源事件》舞台劇

今年是泰源起義50週年，也是黃文雄、鄭自才和黃晴美三位台獨志士，在紐約刺殺蔣經國事件的50週年。

泰源台獨革命武裝起義是1970年2月初8發動；紐約刺蔣是4月24開槍。兩個事件攏是台灣青年為著追求台灣獨立，無顧個人性命，勇敢打擊敵人的行動。泰源五烈士是5月30在安坑刑場就義。

舊年監察委員王美玉主導的泰源事件調查報告中，以「無證據顯示其間關連性，故因果關係自不得而知」，顯然有意忽略「424刺蔣」對支那黨處理泰源事件的必然影響。

1970年4月13參謀總長高魁元簽送「泰源監獄叛亂劫械逃獄案處理經過報告」到總統府，4月16由秘書長張群、參軍長黎玉璽轉傳蔣介石，蔣介石在4月27忽視彼時軍法處對此案已經做出判決，批示：「如此重大叛亂案，豈可以集中綠島管訓了事，應將此6名皆判刑槍決，而賴在、張金隆、李加生等3犯以警衛部隊士兵而竟預聞逆謀不報，其罪難宥，應照法重處勿誤。」

監察院的報告講：有關4月24蔣經國遭受黃文雄、鄭自財企圖刺殺，是呣是致到蔣介石誤解公文，叫是全案處理最後只是「集中綠島管訓了事」。刣反對者和可疑的反對者若刣雞的蔣介石，哪有可能番顛到認為，警總敢甘哪要將所有相關人犯「集中綠島管訓了事」！

合理的解釋是：4月24台獨青年志士開槍刺殺蔣經國，予蔣介石對風起雲湧的台獨運動非常懊惱，所以真緊在4月27批示：「6名皆判刑槍決」，而且對「預聞逆謀不報」的3個警衛部隊充員仔兵，「其罪難宥，應照法重處勿誤」。

台獨青年424刺蔣事件驚動國際社會，4月25高魁元閣向總統府說明泰源事件覆判的情形，張群和黎玉璽顯然陷入相當深入的考慮，拖到5月11才轉送予蔣介石，特別就政治觀點解釋，若判處當日無投入起義行動的鄭正成死刑，「難免不被陰謀台獨份子藉詞宣傳，影響台胞心理」。蔣介石在5月15不得不批示「照准」。鄭正成和其他充員兵才活命落來。

當國際媒體注意台獨青年424刺蔣的意義之時，監察院報告對支那黨高層用「政治觀點」來做「處理泰源台獨武裝起義事件」的考慮和決定，講這「無證據顯示其間關連性」是目睭予屎糊哩的潦草結論！這篇監察院的泰源事件調查報告，在有關「第一擺流產的泰源起義行動日期」也仝款請請裁裁根據警總口供筆錄，講是2月初1。事實上幾乎所有活命落來的泰源志士攏講是，真歹記呣對的舊曆正月初1，著是新曆2月初6。