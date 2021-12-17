美國一家著名的資產管理公司表示，隨著美中關係的持續緊張，目前在華爾街上市的中國公司未來3年將全部從美國資本市場退出。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

美國一家著名的資產管理公司表示，隨著美中關係的持續緊張，目前在華爾街上市的中國公司未來3年將全部從美國資本市場退出。

「我認為對許多在美國市場上市的中國公司而言，基本上已經是遊戲結束，」美國TCW資產管理集團公司新興市場董事總經理洛文傑（David Loevinger）星期三（12月15日）接受美國全國廣播公司消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時如是說。「這個問題懸而未決已有20年，而我們一直沒有辦法解決。」

TCW集團公司截至今年9月30日，管理的資產總額高達2658億美元。而洛文傑在加盟TCW之前，曾經擔任美國財政部中國事務資深協調官。

美國證券交易委員會（SEC）12月初宣布一項新的規定，要求在美國證交所上市的中國公司必須披露其是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據。這項新規定依據的是美國國會去年12月通過的一項法律，該法律旨在確保在美國上市的外國公司，特別是中國公司遵守美國的相關規定。

中國公司雖然在美國上市已經有幾十年，但是中國政府不允許美國證券交易委員會的會計機構美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）對其審計公司進行檢查，而這些審計公司負責對在美上市的中國公司的賬目進行審計認證。

洛文傑在接受訪問時表示，鑑於美中兩國政府之間目前缺乏互信如此嚴重，而且兩國關係短期內很難有所改善，「因此我們完全不可能在未來幾年內解決這個問題」。

「所以現實是，我覺得，到2024年，在美國證交所上市的絕大多數中國公司都不會再是美國的上市公司。絕大多數公司都將轉往香港或上海上市，」洛文傑告訴CNBC的「亞洲路牌」節目。

今年6月底剛剛在紐約證交所掛牌上市的中國網約車巨頭「滴滴出行」12月3日宣布，即日起啟動在紐約證交所的退市工作，同時準備在香港上市。

滴滴在華爾街上市當天，股價開門紅，總市值一度超過800億美元。但是，上市僅兩天後，中國國家網絡安全審查辦公室宣布對其進行網絡安全審查，滴滴股價從此一路下滑，上市10天市值蒸發超過219億美元。

12月2日，滴滴宣布啟動從紐交所退市的前一天，滴滴股價收盤報7.8美元，較當初14美元的發行價跌掉44.3%；市值也從上市後的800億美元最高點跌至376.21億美元，跌幅超過一半。

根據路透社的報導，中國當局當初曾經建議滴滴推遲在華爾街上市，以便對網絡安全問題做一下自我檢查，因為當局擔心滴滴的巨量個人資訊會因為美國政府對上市公司的審計要求而落入美國之手。

也許因為滴滴並未理會當局的提議，仍堅持按期在紐交所上市，雖然上市動作非常低調，仍引發當局的高度不滿，並觸發當局的嚴厲打壓和懲處。

除了滴滴外，很多已在美國上市的中國著名互聯網相關的大公司已經啟動或完成在香港證交所的雙重上市。這些著名的中國大公司包括阿里巴巴、京東、百度、網易和微博。

洛文傑認為，滴滴退市就是一個轉折點。「我不認為中國政府會讓美國的監管人員毫無限制地查閱中國公司內部的審計文件。」

「而如果美國監管人員無法查閱那些文件，那他們就無法確保美國資本市場免遭詐欺行為的侵擾，」洛文傑說。