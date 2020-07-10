川普已經下令，政府提出新的對中國策略，制裁反人權的中共官員，退出被中共控制的WHO，恐怕只是其中最細小部分，與中國斷交，禁止美國旅客到中國，經濟外交全面脫鉤，恐怕不久將來就會出現。示意圖／Pixabay ，民報後製

毛澤東在1949之後，把中國關進鐵幕，說了一句冠冕堂皇的話，「我們先打掃房間，日後才開門迎賓」，這一句大掃除輕描淡寫，卻大搞各類運動，一口氣幹掉親國民黨的地主、黨員、軍隊、中產階級約一千萬人。

習近平學習毛澤東

現在，紅幫老大習近平，開始如法炮製，關上鐵門前夕，先殺了香港，不只是清洗中國內部，還把紅色權力滲透到海外，對紅色特務下令，針對滯留海外的異議人士，務必趕盡殺絕，如果無法綁架回中國，必須就地滅口，最好泡製成自殺的樣子，過去，習近平透過控制「國際刑警組織」對反共的海外異議分子，發布紅色通緝令，如今國際刑警組織已經不受中共控制，所以，只好用最原始的方法，處理海外的反共分子。中共駐美國使館的崔天凱大使，就是執行紅色密令的人，美國FBI已經握有證據，崔天凱表面是駐美大使，其實真正的身分就是執行共產黨秘密任務的大特務，搞千人計畫的幕後是他，搞黑人暴動的幕後黑手，也是他，美國按兵不動先不抓人，但是，中共心知肚明，美中斷交已經箭在鉉上，崔天凱已經露出馬腳，關門走人，保住老命是最後一招，否則極可能進入美國監獄。

崔天凱大使所管轄的任務，當然不只是特務派遣，執行計畫而已，在美國的滲透、殺人、監控流亡異議人士，肯定是來自大使館命令，既可以享受外交豁免特權，出了事情還能走人，這其中，更有不少打著紅旗反紅旗的「假五毛」，這些人有八九成是紅二代、富二代，過上美國自由的日子，要他回國很難了，這些人的父執輩，正好是潛伏在中國反習分子，所以，習近平敲山鎮虎，目標其實是針對國內的紅二代，最近剛被抓捕的清大許章潤教授，就被懷疑背後是紅二代撐腰，否則哪來的勇氣，三番兩次發文，抨擊習近平，更好笑的是，抓捕的罪名居然是「四川嫖娼，北京落網」，這個政府編故事實在太離譜。

香港預告鎖國訊息

強推港版國安法，無懼西方國家警告，砍斷港幣和美金聯繫，在所不惜，這個決心肯定很大，劉鶴已經提出所謂實施「內循環經濟」，意思就是鎖國之後的國家經濟，就算與國際不來往，可以靠著內循環，持續活下去，況且還有72個支持國安法的第三世界國家，可以透透氣，相濡以沫，這些狀況已經考慮過，所以，習近平已經對內提出六種準備：

第一、要做好美中關係惡化外交脫鉤準備。

第二、要做好人民幣和美金脫鉤準備。

第三、要做好與武漢肺炎長期生活的準備。

第四、要做好糧食不足的準備。

第五、要做好產業鏈斷鍊的準備

第六、要做好境內境外恐怖攻擊準備。

中國自己很清楚，瘟疫和天災頻傳之下，經濟已經欲振乏力，更重要的是民心正在流失，連續一個多月的水災，26省人民受難，損失難以估計，但是，紅十字會向14億人募款，20天卻只募到2000人民幣，可以想見，人民對中共政權已經失去信心，因此，鎖國，讓老百姓回到貧窮，精神上打回文革恐怖時代，變成習近平確保紅色政權的唯一方法。

其次，美中關係甚至中國和西方國家關係，已經回不去，對中共示好的德國梅克爾，也開始飽受國內壓力，反共、反中是全世界新流行，中共只剩下欠債的非洲朋友，可以想像，未來世界將回到兩極的軌道，獨裁和民主分道揚鑣。

使中共陷入孤單局面，其實是中共自己太霸道，美國聯邦調查局局長瑞伊在「哈德遜研究中心」演說時揭露，中國為了禁止美國官員和台灣接觸，無所不用其極，甚至在官員面前拍桌發飆，把美國當小弟，中共對美國尚且如此鴨霸，對其他國家就可想而知其囂張場面了，美國居於禮貌隱忍了，中共卻以為真的自己變成國際老大了。

川普已經下令，政府提出新的對中國策略，制裁反人權的中共官員，退出被中共控制的WHO，恐怕只是其中最細小部分，與中國斷交，禁止美國旅客到中國，經濟外交全面脫鉤，恐怕不久將來就會出現，中共所開的酒店缺了最大顧客，關門大吉也就沒有懸念了。