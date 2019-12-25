習近平和黨國高幹們，應該知道，共產黨的70年統治證明社會主義制度已經失敗，現在是結束一黨專政的獨裁體制時候了，宣布給香港，台灣，西藏，新疆，蒙古獨立自由的活路，其實也是給中國自己留下活路。圖／取自中國國務院網站

川普拍板第一階段美中貿易協議之後，共和黨內外，都有反對聲音，民主黨指責川普投降，認為川普太慈悲，沒有趁中國衰尾的時候，落井下石，還替中國留了一條生路，當然，美國政府還存著一絲絲中國和平演變的可能，儘管白邦瑞認為，「中國已經惡性難改，走回民主道路絕不可能」。

這個充滿帝國擴張主義的中國，如今搖搖欲墜，卻也是世界最大貪腐帝國，「人民網」最近爆出一位很離譜的貪官，國營的「華融置業集團」的董事長賴小民，被中紀委雙規下馬，家中搜出2.7億人民幣現金，母親帳戶還有3億，更離譜的是，這位貪官被網路笑稱，「3個一百」，因為他有一百個情婦，而且把100個情婦養在同一個小區，買100套房子，生了100個孩子，每個社區的孩子，都稱呼他爸爸，這個社區總共120戶，其中100戶被這位貪官買下送給情婦，可見他的貪腐，還不止6個億這個數字，習近平當然知道，中國的貪腐已經無藥可救，這是一黨專政下的制度使然，賴小民的工作就是賣樓，中國買樓先要抽籤，想要中籤的買家，很自然會把錢送進門，收和不收都很糾結，但是，這個比過去國民黨更貪腐的政黨，就靠著暴力和欺騙，把14億人矇在鼓裡，竟然還能活過70年，未來，還可以矇多久，實在很難說。

前幾天，鷹派的《環球時報》舉辦兩岸論壇，台灣的張亞中與會，在會場上，和武統派的解放軍退將王洪光，發生激辯，張亞中說，「既然大家互稱兄弟，統一前的中台關係如何放下敵意，實在更重要」，王洪光一開口就嗆張亞中，「台灣人稱中國人陸客，中國人稱台灣同胞，台灣根本不拿中國人做同胞」，張老師一時間，居然語塞，忘了對嗆，「中國把飛彈對著台灣還算甚麼兄弟」？

中共帝國野心舉世皆知

中台如何稱呼其實都是假議題，中共帝國的領土擴張，從南海到台灣，加上一帶一路，稱霸野心一清二楚，才引起美國的抵制圍堵，這倒使我想起西班亞國王菲律普二世，菲律普二世執政的時候，西班牙號稱領土最大，從美洲大陸到菲律賓，全部被他統治，菲律賓的命名由來，就是國王的名字，菲律普二世自認自己偉大，不可一世，壯年時，菲律普二世就為自己建好了「艾斯寇里亞」陵墓，作為自己的壽終正寢之地，每天中午，皇帝會來到陵墓散步，然後躺進陵墓午睡，隨行者好奇問他，菲律普二世說，「我應該先適應偉人的滋味」，所以歷史學家給他一個評語，「活著就是為了死亡這一天準備」。

但是，菲律普二世最後還是失去他的偉大疆域，無敵戰艦被英國打敗，美西戰爭失敗，西班牙從殖民帝國的舞台上黯然退出，新的歐洲強權紛紛崛起，歷史嘲弄了這位國王，菲律普二世因此憂憤而死，他躺進預先做好的陵墓，最終的獎勵是6萬場彌撒。

給台灣生路就是給中國生路

中共和中華民國在國際法上，確實不擁有台灣土地主權，王洪光在論壇上說，「90%的台灣人是台獨」，既然有這樣的認知，卻還強求用武力併吞台灣，還口口聲聲是給台灣人幸福，這樣的說法比矛盾更荒唐，為何不回頭換位想一下，現在放棄併吞，給台灣一條自由生路，也是給中國一條生路。

前天在網路上，看到一則有關邱吉爾的故事，在此分享一下，邱吉爾小時候，喜歡在森林中探險，有一次在蘇格蘭森林中掉入沼澤，正在危險之際，一位路過的農民佛萊明，救了邱吉爾，邱吉爾回家後，把自己被救的故事告訴父親，第二天，父親帶著邱吉爾，來到這個農戶家中致謝，邱爵士問這個農民，需要怎樣的報答，農民說不需要，但是，農民有一個小孩子喜歡讀書，於是，邱吉爾的父親決定讓這個小孩接受和邱吉爾一樣的教育，後來，這位孩子讀到英國皇家醫學院畢業，並且發明了所謂的抗生素「青黴素」。

二戰期間，擔任首相的邱吉爾，長時間在潮濕地下室工作，最終罹患了肺炎，這一位發明抗生素的佛萊明，又一次用醫藥解救了邱吉爾，邱吉爾的父親給了一個小孩受教育的生路，結果解救了邱吉爾，也解救了英國，免於被納粹佔領。

常常，我們不會知道，自己的施恩結局是甚麼？但是，很多故事冥冥中自有安排，給人生路，就是給自己生路，給人慈悲，就是對自己慈悲。

中共很怕給台灣生路，給香港生路，給新疆生路，給西藏生路，而且認為給這些地方真實自由解放，共黨統治就完蛋了，其實，反過來想，給這些地方生路，等於是給自己生路。

北大退休社會系教授鄭也夫，在24日呼籲，共產黨應該趁著這個機會，和平，光榮退出中國政治舞台，把自由民主的權力還給中國人，聰明如習近平和那些黨國高幹們，應該知道，共產黨的70年統治證明了，這套社會主義制度已經失敗，不要讓中國人陷入更悲劇的生活，現在是結束一黨專政的獨裁體制時候了，宣布給香港，台灣，西藏，新疆，蒙古獨立自由的活路，其實也是給中國自己留下活路。