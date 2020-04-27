台南市長黃偉哲今（27）日視察台南孔廟修繕工程受訪時表示，台南管制點最多，批「中央是跟台南有仇嗎？」圖／台南市政府

五一連假將屆，交通部日前列出全台234個人潮示警熱點，其中台南市最多占了27個，台南市長黃偉哲批「中央是跟台南有仇嗎？」、「污名化台南」；對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日表示，地方政府有任何想法都可以提出來討論。

因應五一連假，交通部、中央疫情指揮中心合作，利用中華電信的大數據，升級「高速公路1968」APP，透過每 10分鐘更新一次的紅、黃、綠燈號，提醒遊客景區的人潮狀況，綠色代表正常、人潮就少；黃色代表略多、代表人潮稍多；紅色代表擁擠，需要警戒，再加上「高速公路1968」APP原有的車流資訊，遊客可以掌握即時的車流與人潮的狀況，以避開人潮，該APP的iOS版已可下載，Andriod版預計於28日供民眾下載。

黃偉哲今天表示，清明節連假發布的11個示警景點中，台南市就占了4個，昨天觀光局推出的APP人潮示警功能，234個景點中，台南市又拿到第1名，有27個，「中央是跟台南有仇嗎？」，台北寧夏夜市沒有列入，「台南善化夜市的人潮，有可能比寧夏夜市多嗎？」，這樣一公布，根本就沒有人要來台南了。

指揮中心今天召開記者會，副指揮官陳宗彥表示，台南市應該要感到高興，這表示台南市是很多人想去的地方，市長應調整一下想法，謝謝指揮中心幫忙提醒，這些熱點是交通部觀光局、國家公園和經濟部等跨部會，根據過去的數據分析的結果，也不排除再陸續增加景點，以方便民眾了解哪些地方人潮比較多可以疏散。

陳時中回應，如何更開放、控制疫情，這2點需要不斷評估，地方政府有任何想法都可以提出來商量討論，畢竟地方的情況還是地方政府最清楚，指揮中心是根據大數據，大家一起討論相關的管制，地方政府若認為事實的情況不是這樣子，可以提出來，會予以尊重。