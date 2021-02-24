本書特色

◎ 他們醫治病患、研究疾病、建立制度，在不同時期為台灣的現代化醫療打下重要基礎。

◎ 在醫療領域之外，他們也參與社會運動、公益活動、藝文創作，在不同的領域展現多元的才華。

◎ 108位在醫療崗位上兢兢業業、奉獻一生的人物，在他們的人生故事中，看到台灣醫療的發展與歷史。

內容簡介

隨著航海、貿易、傳教人員來到台灣的現代化醫療，歷經日治時期、戰後的發展，逐漸形成如今的樣貌。在這段歷程中，許多醫界人士奉獻了自己的一生，他們醫治病人、研究疾病，建立醫療衛生制度、作育無數人才，為台灣的現代化醫療之路打下堅固的基礎。

多年來，陳永興醫師蒐集這些醫界人物的故事，透過講學、專欄，向社會傳達這些重要的人物事蹟。本書收錄108位建構台灣現代化醫療的醫界人物小傳，分為「醫療傳道與人道醫療」、「醫學教育與研究」、「醫師從政與社會運動」、「醫療行政與公共衛生」、「基層醫療與社會公益」、「醫師與藝文創作」六類，描述這些醫師對台灣社會的重要與貢獻。

作者簡介

陳永興 1950年出生於高雄，高雄醫學院畢業，美國加州柏克萊大學公共衛生研究所碩士。曾出任國大代表、立法委員、高雄市政府衛生局局長、國策顧問，曾任職於台北市立療養院與台北醫學院精神科、高雄市立聯合醫院院長、高雄市立凱旋醫院院長、羅東聖母醫院院長。現任門諾基金會、民報文化藝術基金會董事長。

長期關心醫學發展、弱勢權益，以及台灣地位等議題，在醫學與人權公益領域持續奮鬥。

著有《天公疼憨人》、《山地服務在霧台》、《醫療、人權、社會》、《生命、醫學、愛》、《柏克萊沉思》、《診斷台灣》、《台灣之愛》、《拯救台灣人的心靈》、《台灣醫療發展史》、《醫學的愛》、《台灣醫療傳奇人物》、《台灣醫界人物誌》、《愛河沉思錄》、《醫者情懷》、《堅持到底：真愛永遠沒有看破的一天》、《醫學之愛無國界》、《我的人生交響曲》等書。

《台灣醫界人物百人傳》新書發表會暨「台灣醫界與228」專題演講

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