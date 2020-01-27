中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，台灣確診第5例境外移入確定病例，為中部50多歲女性，去年10月下旬赴中國武漢工作。圖／擷自衛生福利部疾病管制署YouTube頻道

針對中國武漢肺炎（嚴重特殊傳染性肺炎）疫情，中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，台灣確診第5例境外移入確定病例，為中部50多歲女性，去年10月下旬赴中國武漢工作，經檢驗在今天確診；指揮中心提醒，民眾出入醫院應佩戴口罩。

疫情指揮中心說明，該案例無華南海鮮市場活動史及禽畜接觸史，今年1月20日返台，1月25日出現發燒及肌肉痠痛症狀就醫，院方隨即通報並收治負壓隔離病房；目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查、及接觸者追蹤等防治工作。

指揮中心統計，26日國內新增119例嚴重通報個案，目前累計通報402名個案，含5名確診、190名排除、207名隔離檢驗中(88名初驗陰性、其餘待檢驗)；5名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第4名及第5名確定病例接觸者待追蹤，前3名確診個案接觸者共計384人，其中14人有症狀已通報(6人二次檢驗皆陰性已排除、8人檢驗中)。

依據中國疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國截至1月26日累計2,744例新型冠狀病毒感染的肺炎確診，其中461例重症，80例死亡，31省市區(不含港澳特別政區)僅剩西藏無確診或疑似病例。

目前國際間除台灣外，累計52例確診病例，泰國8例、香港8例、澳門5例、美國5例、澳洲4例、馬來西亞4例、日本4例、新加坡4例、法國3例、南韓3例、越南2例、尼泊爾1例及加拿大1例。

指揮中心提醒，民眾及陪病家屬如需出入醫療院所，請自備口罩全程佩戴，並應每天更換，若破損或弄髒則應立即更換；另一般外科口罩即可阻擋大部分病毒，指揮中心持續密切掌握國內口罩產銷情形，確保市場供應，請民眾勿恐慌搶購。