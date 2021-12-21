在公投法未修訂通過門檻之下，未來「不能綁大選」的公投案要通過，恐怕難上加難。這不僅是民進黨的隱憂，也將是台灣民主的隱憂。示意圖／擷自公視新聞影片

公投結果雖然四個不同意，但這只能說執政黨守住防線，可以鬆了一口氣，千萬不要高興過頭。因為，如果蔡政府政策得民心，例如當初決定進萊豬、甚至建三接工程前，都能好好跟人民溝通說明，便不用事後要花費那麼多力氣全台做宣傳，也耗費那麼大的社會成本辦公投？尤其蔡英文決策圈太小，黨內民主愈來愈倒退（如2022縣市長提名辦法，幾乎不辦初選，由黨主席決定。原來還有中常委陳茂松一人反對，最後也選擇噤聲），爭議政策不跟在野黨、人民好好說明（如公投後府院黨高層立馬拍板支持大新竹合併升格，有因人設事之嫌），繼續如此，民怨仍會持續累積。這是民進黨的隱憂之一。

其二，這次公投是團結的民進黨對上不團結的國民黨，即使民進黨府院黨全力動員，也只催出四百一十多萬（21%）的支持者出來投不同意票，而且勝負關鍵依舊是「南票北補」。表示蔡英文完全執政六年來，仍未能改變國內政黨、藍綠意識型態對抗的狀況。這種對抗型態，即使藍綠都有責任，但執政黨沒有拿出更大胸襟、責任主動去化解，促使政黨和解、競爭、合作， 實非長久之計。

第三，自2018年底九合一選舉大敗以後，民進黨每次選舉、罷免、補選、公投，或遇到政黨競爭的議題，大都使出「抗中保台」的絕招，雖然屢試不爽，但眾所周知，這種招數，就像以前國民黨用「台獨=戰爭」的濫招一樣，會愈用愈沒效。尤其，這種招數的威力，會受到國際形勢、中美對抗或競爭的變化而影響，畢竟不完全是操之在己，實在不可靠。民進黨既已完全執政，如還不能用政績去贏取人民信任與持續支持，未來仍是堪憂。

第四，以公投個別縣市投票狀況來看，有12個縣市，都是同意票高過不同意票，尤其包括目前民進黨執政的基隆市、桃園市、新竹市，這絕對是民進黨2022年縣市長選舉的一個重要警訊。最後，本次公投案，雖然民進黨、國民黨均全力以赴，投票率也才只有4成1，同意票佔總投票權人數的19%至20%，離通過門檻（25%）仍有不小差距。以此觀之，在公投法未修訂通過門檻之下，未來「不能綁大選」的公投案要通過，恐怕難上加難。這不僅是民進黨的隱憂，也將是台灣民主的隱憂。



作者指出，以公投個別縣市投票狀況來看，有12個縣市，都是同意票高過不同意票，尤其包括目前民進黨執政的基隆市、桃園市、新竹市，這絕對是民進黨2022年縣市長選舉的一個重要警訊。示意圖／擷自網路，民報合成