記得我在讀屏師（屏大）時代在即將畢業之前一年必須至附近的一附屬小學實習輔導教小朋友們及格後才能畢業分發至國民小學任教，或許有的朋友認為教小朋友們舆他們一起的相處的活動很容易，其實要教好小朋友們的工作可說是一門很精要之學問，甚至在某方面之課程領域要比教中學，大學及大學研究所來得不容易，這就應了古聖先賢所言：「聞道有先後，術業有專攻」之教育哲理

誠如西方大哲學家康德所言「教育的目的乃在於培養能勞動且有道德的人」，而美國的大教育家杜威亦曾云:「教育即生活，應因應社會環境之變化而適當的準備」，誠哉斯言。因此凡是以從事教育為志業者，無論是教幼幼班，教托兒所，教幼稚園，教國中，教高中，教大學各科系或大學研究所博碩班的老師們，他們無論在大學、中學、小學、幼稚園、幼幼班，或是從事各種補習教育及訓練教育工作等志業者，無論是公私立，他們對教育神聖工作之貢獻應是一致的，殊值我們永遠敬佩，這從今日我與內人帶了幾位小朋友們，爬山健行的活動歷程中，更可親自體驗到當中硬道理之所在，處在當前疫情嚴峻之際，做好防疫工作人人有責，而人人多做健身活動，增強體力也是健身防疫很重要方式之一。