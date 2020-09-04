美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）（右）9月3日發表聲明，表示，在美國退出世衛組織的決定在2021年7月6日生效以前，美國將減少與該組織的接觸並召回美國向該機構派駐的專家等。圖／擷自美國國務院flickr

美國總統川普5月29日宣布美國退出世界衛生組織後，美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）9月3日發表聲明，宣布美國退出世衛組織後採取的下一步行動以及如何使用美國給該機構提供的資源。聲明批評世衛組織拒絕實行必要改革。聲明表示，在美國退出世衛組織的決定在2021年7月6日生效以前，美國將減少與該組織的接觸並召回美國向該機構派駐的專家等。

美國國務院聲明全文如下：

長期以來，美國一直是國際上向全世界人民提供衛生和人道援助最慷慨的國家。這種援助是在美國納稅人的支持下提供的，其合理的期待是，它可以達到有效的目的並幫助那些有需要的人。

不幸的是，世界衛生組織在這些方面嚴重失敗，不僅是在應對新冠病毒疾病方面，而且在近幾十年來應對其他衛生危機方面也是如此。此外，世界衛生組織拒絕採取急需的改革，這種改革從顯示它獨立於中國共產黨開始。

當川普總統宣布美國退出該組織時，他明確表示，我們將尋求更可信和更透明的合作夥伴。

美國的退出於2021年7月6日生效。自總統做出這個宣布以來，美國政府一直在努力尋找合作夥伴，以承擔此前由世衛組織從事的活動。

今天，美國宣布有關我們退出世衛組織的下一步行動以及美國資源的重新分配。這個重新分配包括對美國在2020財政年計劃向世衛組織繳納的分攤會費的結餘部分重新編算，來部分支付美國向其他聯合國組織繳納的分攤費用。

此外，到2021年7月，美國將減少它與世衛組織的接觸，包括召回美國衛生與公眾服務部（HHS）派駐在世衛組織總部、區域辦事處和國別辦事處的工作人員，並重新分配這些專家。美國對世衛組織技術會議和活動的參與將依個案確定。