疫苗施打的總人口覆蓋率大約7％，太少了也太慢了！主要因素大概就是民眾不願施打、總體施打量能不足或施打措施不便民，應速改善。示意圖／擷自公視新聞影片2021.6.20

全國各地又出現疫苗緩打潮！

截至6月23日為止，武漢肺炎疫苗台灣累計總施打人次大約170萬，6月23日全國單日施打武漢肺炎疫苗大約5萬人，疫苗施打的總人口覆蓋率大約7％，太少了也太慢了！台灣要每天打10萬人，一個月也才只有300萬人！疫苗的人口覆蓋率仍然太低！

這種速度真的太慢，主要因素大概就是民眾不願施打、總體施打量能不足或施打措施不便民。

政府責無旁貸要讓想打疫苗的民眾，可以方便打到；民眾搶打的時候，僧多粥少，就會有公平性的問題，特權疫苗當然萬夫所指；但是發生幾十個猝死案件之後，有些民眾會猶豫不決，改持觀望態度，這完全可以理解；但公共衛生講究的是群體免疫，需要大量的民眾接種疫苗，不但保護自己，也可保護别人，這就是施打疫苗的外部效益。

施打疫苗宜快、狠、準

建議中央流行疫情指揮中心，在7月底之前，除了作必要的疫苗保留之外，務必以快、狠、準，迅速確實將所有能掌握的已到貨的疫苗打光！要快、要狠、要準！

第一：要快：中央流行疫情指揮中心務必協調各縣市政府、各級醫療院所和醫師公會，以最快的速度全國性廣泛的施打疫苗，疫苗施打技術門檻不高，基層診所平常就在打疫苗，絕對沒有能力不足的問題。

第二：要狠： 簡言之，疫苗不等人！從今年3月起，政府其實早就已經充分告知民眾，政府免費提供世界前幾大的優質疫苗，鼓勵民眾施打，民主國家不採用強迫的方式，也不採用強烈手段逼迫民眾施打，尊重民眾的自由意志，但是就如同辦桌請客但沒有客人上門，政府絕對不要空等，也毋須再苦口婆心規勸，政府要快速向下開放給更年輕的民眾施打；你不打，沒關係，但疫情嚴重，不能浪費時間和疫苗，讓願意打的人來打，其他人打了疫苗之後，利用群體免疫力來保護你。

再強調一次！輪到你們打，你們因為有些疑慮而不敢打，即使政府已經有嘴講到沒涎，你們還是選擇不打，民主國家絕對尊重民眾的自主意願；但就好像飯擺在面前，你們不吃，那就趕快讓別人來吃了；別人打了疫苗之後，也可以間接保護你們，疫苗放在冰冷的倉庫，沒有打才是最大的浪費。

政府要提高疫苗的接種率，打疫苗不只保護自己，也保護其他人。再呼籲一次！鼓勵老年人踴躍施打，老年人不打，就換年輕人來打，年輕人打了也可以保護老年人。

到目前為止，政府掌握的莫德納疫苗已經比AZ疫苗多，願意打的民眾請趕快來打，假設A疫苗打完之後，就只有B疫苗可供選擇，政府宜善用民眾的自利心態，先打的民眾可以先選，疫苗選完之後就沒得選了，民眾就不會心存僥倖，想要再等看看，期待之後會有更好的疫苗。

資本主義自由巿場經濟為什麼能夠成功，就是因為善用（利用）人類與生俱來的自利（自私）心態，這個毫無道德概念的經濟制度才能打敗幾乎所有其他經濟制度，讓自利（自私）的人性成為社會助力。讓先打的民眾可以先選先贏！

不鼓勵但不禁止疫苗混打

中華民國醫師公會日前亦發表聲明，希望中央流行疫情指揮中心可以開放疫苗混打，個人也表示贊成，政府不鼓勵混打但不禁止混打，不止防疫醫療人員可以混打，民眾他可以選擇混打。

第三：要準：現在政府手中的疫苗大槪有500萬劑，已打170萬劑，還有300多萬劑，台灣65歲以上人口有370萬人左右，如果百分之七十的人願意施打疫苗，65歲以上人口會用掉250萬劑，還有足夠的疫苗給其他高風險民眾施打，應該也還可以打到65歲以下民眾！

一天打10萬劑，如果星期六、日也打，一個月也才能打300萬人次；建議中央流行疫情指揮中心要把九成五的疫苗在7月底之前全部施打完畢，打疫苗真的不需要特別的學問！一般的診所、醫師和護理人員都會打也早就在打了；要快狠準，因為從打完疫苗到身體産生免疫力還需要一段時間。

建議直接開放到65歳以上民眾施打疫苗，也開放民眾選擇疫苗，其實AZ和莫德納療效差不多，因為都是全新的疫苗，到底誰好誰壞還很難說！但很多台灣人就是喜歡挑東挑西，讓先打的人先選，這樣才能加快施打速度。



作者建議直接開放到65歳以上民眾施打疫苗，政府要盡量提高疫苗的接種率，打疫苗不只保護自己，也保護其他人。示意圖／擷自公視新聞影片