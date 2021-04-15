共產法西斯最可悲的，就是充滿仇恨敵對的洗腦，在老共綁架統治下，中國人還活在滿清帝國時代，仇恨日本，仇恨西方國家，但是，對歷史上壓迫中國人最厲害的中共和俄羅斯卻不仇恨，這種情緒來自盲目，被老共安排好的愛國主義教育，更成為老共仇恨動員的本錢，只要遇到外交挫折，老共就把中國人招牌扛出來，自己躲在人民背後，所以，外國媒體把中國人和中共切割開來，第一個跳腳的就是老共，因為，失去這14億人當靠山，老共連對外叫囂的勇氣都沒有，更不會有專門製造仇恨的環球黨媒存在。

打日本被視為優先

如果給中國被洗腦的小粉紅二選一的民調，先打台灣或是打日本，肯定「打日本」佔多數，因為，日本和中國有八年戰爭仇恨，還有甲午戰爭恥辱，也因此，亞洲風雲乍起，台海特急時代，第一個動起來的國家竟然是日本，日本無法安坐了，近日來，日本媒體也充斥著中日必有一戰的預言，甚至估計，台海戰爭的順序，台灣被攻擊是排在釣魚島戰爭的後面，因此美日聯合的奪島演習，如火如荼上演。

緬甸民主被軍政府顛覆，示威民眾前仆後繼，死亡人數增加，日本在緬甸投資最多，受傷嚴重，美國等國家除了經濟制裁，顯然沒有良策，而南海到東海，軍艦持續聚集，緊張情勢並未稍停，位居強權地位的日本，面對老共的強硬崛起，地位更顯重要，現在已經不是日本當觀眾的時候了，所以，中共外交部長王毅剛剛對日本嗆聲，「別把手伸太長」，日本首相卻反向而行，正要飛往千里外美國，16日在華府進行美日安保會議，日本已經成為阻擋老共紅色擴張重要的旗手。

日本對中國的態度一夕轉變，「武漢瘟疫」的蔓延使日本損失慘重，這是重要因素，本來，日本打算藉由奧運會安排習近平到訪，凸顯兩國友好，現在整個棋盤完全打亂，雖然日本表態就算沒有觀眾，也要把奧運會辦下去，現在看來，就算疫苗開打，可是日本疫情並沒有稍停，反而又掀起另一波更高確診率，這下子勢必影響各國選手到日本參賽的心理，日本人怪政府對中國人入境防範太慢，現在，日韓兩國對中國人觀感，印象不好的比率衝高到70%，比美國還嚴重，所以，最近韓國的選舉一面倒，反中國的候選人，拿下高票，這下子，文大總統的親中政策將畫下休止符，習近平的訪韓計畫已經夭折，韓國希望利用中共壓制北韓的企圖證明無效，最後還必須跟著美國風向走。

最近美國智庫學者易思安撰寫的中共攻台計畫，揭露出，中共每年所做出的兵棋推演，各種進攻想定計畫中，日本是最早被攻擊的對象，甚至會和台灣同時被攻擊，這是很簡單的劇本，絕對不是中共拿下台灣後才出手攻擊日本，理由很簡單，如果老共啟動攻台計畫，第一步必然會先攻擊日本的美軍基地，阻止美軍第一時間介入馳援，這是戰略上先下手為強，只有這樣做，侵略台灣才可能成功，否則美國一出手阻擋，侵略必然無法成功，戰事拖延下去，甚至傷到本土，如此一來，老共出兵必須第一時間攻擊日本領土和美軍基地，日本和美國當然無法置身事外，想清楚這一點，日本當然不能不先動起來，此外，老共先打日本，可以藉此挑起國內義和團的恨日情結，有助於團結國內人民力量，如果只是打台灣，肯定多數中國人會感到沒必要，甚至認為以大欺小，原因很簡單，國共之間仇恨，被中國人視為內部矛盾，但是，中國和日本是外部仇恨，兩者程度上不同。

日本成為反共先鋒

日本首相到美國訪問有三大主題：第一，是確定美日安保條約範圍涵蓋台灣和釣魚島，一旦受到老共第一擊，日本必須快速做出反應，第二個議題當然是最急迫的半導體供應鏈問題，第三是關於奧運會問題以及杯葛北京冬奧的事件。日本開發半導體產業，比台灣足足早了十年，雖然沒有台積電這樣的製造大廠，卻掌握半導體原料庫，未來，美國壓制中共的崛起，首先是科技壓制，不能讓中共超前。

話說回來，戰後，美國等於是日本再造恩人，日本有戰爭陰影，擔心中國報復，時時提防，反共心理比台灣更強，雖然，美、日、台三國對中國的經濟崛起幫助甚大，但是，日本親近台灣，勝過親近中國，戰後，美國在亞洲埋下日本這個同盟，現在證明是超前部署，日本已經成為阻抗中共的印太聯盟重要國家。



作者認為，美國在亞洲埋下日本這個同盟是超前部署，日本已經成為阻抗中共的印太聯盟重要國家。圖為2021.3.16在日本舉行的美日2+2會談。左起：奧斯汀、布林肯、菅義偉、茂木敏充、岸信夫。擷自美國國務院flickr