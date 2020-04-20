海軍敦睦艦隊爆發武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）群聚感染，目前有24人確診，其中一人在台北市，台北市副市長黃珊珊今（20）日表示，個案行蹤明確，從左營回到台北，4月17日下午跟女友到桂林路家樂福爭鮮吃飯，當時拿下口罩，但沒進入家樂福賣場，吃完就走了，這是他唯一沒有戴口罩的時間，而當事人到過的6個場所均已消毒。

敦睦艦隊24人確診，其行動範圍分布在基隆、新北、台北、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等10多個縣市，各地方政府陸續公布個案足跡。

在台北市方面，黃珊珊今天受訪時表示，敦睦專案確診案例中，台北市目前只有一例，這一例的行蹤其實非常明確，當事人回到左營後就回台北，見他的女友，有搭乘公共運輸，但全程都有戴口罩，只有4月17日下午3時到4時，他跟女友騎機車到桂林路家樂福的爭鮮吃飯時才拿下口罩，但沒有進入家樂福賣場，吃完就騎車走了，這是他唯一沒有戴口罩的時間點。

她說，包括當事人的女友和接觸過的人共25人，目前都在居家隔離中。

黃珊珊指出，這名確診個案在上述的時間點用餐，還是要實地去了解，甚至可能還要看監視器，因為這部分可能比較有風險，其他當事人去過的地方，其實很特定，對象也很明確，最重要是當事人全程都戴口罩，所以需不需要公布，還要請中央指示。

黃珊珊說，目前各縣市對這24例不是每一例都公布，有些縣市有公布，有些縣市沒公布，還有跨縣市的部分，北市也還沒接到其他縣市的通報，北市實在無從公布起，這24例的全國足跡應由中央統一處理會比較妥當。