中共自鄧小平推行了修正共產教條的改革開放政策以來，利用大幅成長的經貿實力擴充軍備、拓展外交，作為爭霸世界的本錢，同時加強「維穩」的軟硬體建設，以歷來最嚴酷的手段控制人民，強化效率，鞏固政權。這兩方面的亮眼表現，使得中共沾沾自喜於「大國崛起」，習近平更忍不住大作「中華民族偉大復興的中國夢」。

然而，一黨專政的極權體制，缺乏有效的監督機能，難以避免貪腐橫行，經建成果多由貪官分享，忽略了民生建設與文明指標的提升，在國力強大的表象下，內部其實千瘡百孔，隱藏致命危機。

官命是從 專業閃邊

在這種體制下，官大學問就大，一切唯官命是從，專業知識都要閃邊站，出於良心卻可能有損官威的言論主張，都會受到檢討或懲治。這種體制又十分僵硬，不易從經驗教訓中改進缺失，此所以二○○三年因隱匿疫情而釀成SARS巨災後，今年竟又重蹈覆轍，爆發了禍延全球、嚴重十倍的「武漢肺炎」瘟疫，中國人一夕之間淪為舉世厭惡的過街老鼠，歐美甚至有恐懼「黃禍」再現者！

管控人民向來得心應手的中共政府，大概天真地以為，消除病毒也像消除網路上不利政府的資訊那樣簡單，才沒有認真看待李文亮醫師等人發出的病毒肆虐警訊，反而將他們當罪人論處。李醫師犧牲後，中國瞬間爆發了爭取「言論自由」的強大呼聲，但也迅速被深怕會動搖其統治基礎的中共壓制消除。

「厲害國」竟如此脆弱

從難得流出的中國內部網路資訊看來，「水深火熱」還不足以形容中國人民的苦難處境。中共已在各地普遍封城、封村，手段十分原始、粗暴，日前連經濟首都上海和政治首都北京都封了，可見疫情極為嚴峻。中國人口太多，公衛水準低落，必已處處爆發社區群聚感染，難以收拾才出此下策。

網傳各地收容大批病患的「方艙醫院」什麼都缺，根本是送人進去等死的集中營。看來這個「厲害了，我的國」，在瘟疫來襲時竟如此脆弱，「中國夢」的搓破，恐是早晚而已！