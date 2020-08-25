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每日國際焦點
敘利亞24日主天然氣管線發生大爆炸，造成大停電，美國懷疑為伊斯蘭國攻擊。
白俄羅斯抗爭群眾擠滿首都。政府逮捕2名反對領袖，並約談2015年諾貝爾文學獎得主斯維拉娜·亞歷塞維奇。
俄羅斯與奧地利交互驅逐外交官，德國要求俄國找出下毒反對派兇手。歐俄關係快速惡化的同時，美國副國務卿比根25日前往莫斯科討論白俄羅斯危機、北韓武器管制。
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香港
香港大學發現COVID-19痊癒後再感染案例。
菲律賓
霍洛島24日發生兩起自殺炸彈攻擊造成15死75傷。疑為伊斯蘭民兵所為。
泰國
受政府威脅，Facebook於24日封鎖反泰王社團。
白俄羅斯
無視軍方警告，白俄羅斯抗爭群眾擠滿首都。
政府24日逮捕2名反對領袖，並約談2015年諾貝爾文學獎得主斯維拉娜·亞歷塞維奇。
俄羅斯
梅克爾要求俄羅斯調查反對派下毒案，找出兇手。
美國副國務卿比根25日前往莫斯科討論白俄羅斯危機、北韓武器管制。
24日奧地利外交部表示因間諜行為驅逐俄國外交官。
俄國將驅逐奧地利外交官報復。
烏克蘭
總統澤倫斯基支持德國計畫，要烏俄德法四國於9月召開高峰會討論烏東衝突問題。
美國
雙颶風馬可與蘿拉侵襲加勒比海與墨西哥灣區，路易斯安那州數千人撤離。多明尼加至少3死，海地7死。
抖音計畫控告美國總統川普的行政命令。
敘利亞
24日主天然氣管線發生大爆炸，造成大停電，美國懷疑為伊斯蘭國攻擊。
土耳其
德國外長25日前往調停希土東地中海天然氣爭議。
土國總統艾爾段24日表示希臘在東地中海製造紛爭，土國海軍不會退讓。
希土將合作延長邊界圍牆。
以色列
英國外長調停以色列、巴勒斯坦衝突。
美國國務卿蓬佩奧向以色列保證即使軍售阿聯也會保證以色列有軍事優勢。
阿聯與以色列進行醫療合作。
阿爾及利亞
因應國內抗議要求民主，新憲法11月1日將舉行公投，提升國會權力。
蒲隆地
叛軍攻擊造成15死。
馬利
西非各國與馬利政變軍方3日談判結束，對政權如何轉移給民主政府未有結果。