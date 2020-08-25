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每日國際焦點

敘利亞24日主天然氣管線發生大爆炸，造成大停電，美國懷疑為伊斯蘭國攻擊。

白俄羅斯抗爭群眾擠滿首都。政府逮捕2名反對領袖，並約談2015年諾貝爾文學獎得主斯維拉娜·亞歷塞維奇。

俄羅斯與奧地利交互驅逐外交官，德國要求俄國找出下毒反對派兇手。歐俄關係快速惡化的同時，美國副國務卿比根25日前往莫斯科討論白俄羅斯危機、北韓武器管制。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

香港

香港大學 發現 COVID-19痊癒後再感染案例。

菲律賓

霍洛島24日 發生 兩起自殺炸彈攻擊造成15死75傷。疑為伊斯蘭民兵所為。

泰國

受政府威脅，Facebook於24日 封鎖 反泰王社團。

白俄羅斯

無視軍方警告，白俄羅斯 抗爭群眾 擠滿首都。

政府24日 逮捕 2名反對領袖，並約談2015年諾貝爾文學獎得主斯維拉娜·亞歷塞維奇。

俄羅斯

梅克爾 要求 俄羅斯調查反對派下毒案，找出兇手。

美國副國務卿比根25日 前往 莫斯科討論白俄羅斯危機、北韓武器管制。

24日奧地利外交部 表示 因間諜行為驅逐俄國外交官。

俄國 將驅逐 奧地利外交官報復。

烏克蘭

總統澤倫斯基支持德國計畫，要烏俄德法四國於9月召開高峰會討論烏東衝突問題。

美國

雙颶風 馬可與蘿拉侵襲加勒比海與墨西哥灣區，路易斯安那州數千人撤離。多明尼加至少3死，海地7死。

抖音 計畫控告 美國總統川普的行政命令。

敘利亞

24日主天然氣管線 發生 大爆炸，造成大停電，美國懷疑為伊斯蘭國攻擊。

土耳其

德國外長25日 前往調停 希土東地中海天然氣爭議。

土國總統艾爾段24日 表示 希臘在東地中海製造紛爭，土國海軍不會退讓。

希土將合作 延長 邊界圍牆。

以色列

英國外長 調停 以色列、巴勒斯坦衝突。

美國國務卿蓬佩奧 向 以色列保證即使軍售阿聯也會保證以色列有軍事優勢。

阿聯與以色列 進行 醫療合作。

阿爾及利亞

因應國內 抗議 要求民主，新憲法11月1日將舉行公投，提升國會權力。

蒲隆地

叛軍 攻擊 造成15死。

馬利