「中央社」在昨晚發出新聞快報，指稱「瑞士於三十年前查扣台灣與法國爭議拉法葉艦軍購弊案九億美元回扣。瑞士今天表示，將歸還其中近三分之一款項，近二.六六億美元（約新台幣七十四億元）」！消息傳來真是令人振奮；不過，這新聞略有出入和失誤，因為汪家佣金不是「三十年前查扣」、是二十年前的「2001年4月間在蘇黎世露馬腳，被檢方強烈懷疑汪家涉及不法洗錢而予以凍結的」！因該案源自於1993年底的「尹案」引爆，算來迄今也只二十八載而已……而軍火商汪傳浦是在那年12月16日以百萬現金取得「慈濟功德會」榮譽董事證照後、意即也是郭力恆被收押的隔天倉促逃離台灣！他原先藏匿在瑞士等六國的四十六個帳戶，總計有九點二億美元的「佣金帳戶」，純係由於阿扁總統啟動「不惜動搖國本也要辦到底」宣示，遂迫使其趕緊將藏在蘇黎世瑞士（UBS）的帳戶轉至長子汪家興（Bruno）新開在的瑞士信貸銀行的帳戶內；結果，因其出入過於頻繁的行跡可疑，被銀行保全通風舉報後「凍結」迄今，如今，法國也因違約賠台灣的兩百五十二億金額已在去（2020）年10月26證實匯入國庫……此其中，可能也包括十一億的郭力恆藏在瑞士贓款？其餘汪家所有不法所得，也開始自今起開始有第一筆七十四億（二點六六億美元）歸還台灣……這長達二十餘載的「凍結贓款」，總算開始將一筆筆「物歸原主」。

最大敗筆—有贓無罪犯

回顧汪家在2001年4月被凍結的佣金帳戶，不只是含有六艘拉法葉艦、還包含有幻象機六十架及「雲母飛彈」等法國商售武器，其中，以「Bravo-Tango」為代號的「拉法葉與幻象」這兩筆最大，當年便有九點二億餘美元。後來，我方與瑞士進行司法互助合作後，法國當局因沙克奇總統想「角逐連任」而同意付我違約金的兩百五十二億賠款，如今，竟然反悔也向瑞士請求「將付台的同額賠款匯還巴黎」！企圖從中攔截以免「雙重損失」（法國自認付汪家佣金該回流而非再交台灣）；所以，這才一拖再拖到去年底始進行「切割」！將巴黎「有異議」的金額持續凍結繼續打官司，而現在匯回的則是法國「不反對」的部分金額！故我國如再讓巴黎「敗訴」，則在未來還可再取回數億餘美元！這是值得仰頸以待的必然結果。只是，「有贓無罪犯」……是該案最大敗筆！