立法院已經順應民意，進行華航改名以及護照正名，多數台灣人持正面態度，樂觀其成，頂著中國帽子，行走天下，好像帶著鬼面具，真的很怕被中國連累，只有中國國民黨聽到台灣就閃一邊，自己的中國帽子依然戴緊緊，和國民黨一個鼻孔，同樣抱著「中國」不放的媒體，還高高擺在圖書館架上，毒害台灣人，未來是否會自絕於台灣社會，大家就等著看吧。

紅色媒體只是傳聲筒

因為和本土紅色媒體打官司，所以最近特別研究本土紅媒寫作法，紅色被稱為紅色，最大的特色就是長他人志氣，唱衰台灣，觀點倒反，明明是中共霸佔南海，非法在先，刻意寫成美軍在南海挑釁，只會站在中國角度說話，擔任中共傳聲筒。

前幾天，「新聞雲」做了一個民調問：兩岸若發生衝突，你願意為台灣而戰嗎？結果顯示：40.9%的人願意為台灣而戰，49.1%的人不會為台灣而戰，但是，親台灣的媒體，在論述這項民調時，會採用40%人願意為台灣而戰，事實上，這個數字已經有所成長，反過來看，親共媒體就會採用「近五成不願意為台灣而戰」的論點，嚴格來說，這種媒體並未傳播假訊息，但是，卻在傳達台灣人不愛台灣的論調，事實上，真實情況並非如此，不管是2018年、2019年，對同樣議題，「台灣民主基金會」所做的民調，結果是幾乎有七成的人，願意為台灣而戰，差距如此巨大，或許有機構效應在內，但問題在於問話的本質。台灣民主基金會民調的問題是：「如果中共攻打台灣，你會願意為保衛台灣而戰嗎？」願意為台灣而戰的人，來到七成左右，若換一個問題：「如果台灣宣布獨立，而遭受中共攻打，你願意為台灣而戰嗎？」結果有57%的人願意為台獨而戰，事實真相如何？就各自解讀吧。

台灣在「武漢瘟疫」之後，台灣人認同達到歷史新高，如果這是事實，那麼台灣人保衛台灣理所當然，覆巢之無完卵，自古以來就是真理，但是，總是有人故意扭曲事實，說話喜歡搞灰色地帶，讓你頭暈腦脹。

針對這個議題，趙少康在他的節目說：「如果喜歡高唱台獨，遭來中共攻打，藍的為何要上戰場」？，趙少康又替自己的話美化一下說「如果中共無故攻打台灣，台灣人當然要團結抗敵」，請問老趙：「你的前一句話是真？或者後面話是真？」你自己是否應該先定義一下：甚麼是台獨？喜歡談論台獨，難道違反言論自由保障嗎？又妨礙了中共哪裡？台灣沒有被中共治理，已經超過七十年，先不談國名是甚麼，這樣還不算台獨，甚麼叫台獨？

還有比老趙更扯的，7月22日，前國安局長蔡得勝在國民黨智庫座談會上說：「台灣人應該理解，一旦中台發生戰爭，台灣不能打、不經打、打不贏。」如果這是蔡大人結論，那麼這位蔡得勝老兄的意思是鼓勵台灣投降嗎？

事實上，台灣對中國沒有土地野心，民主台灣要主動發動戰爭，更不可能，所以，啟動戰爭者想必是中共，台灣作為防禦的一方，輸贏已經是其次，重點是無法逃避，弱者當然要反抗，國防的存在，就是為了防禦，否則世界上將失去正義。

有時候，我不免懷疑國民黨所謂藍營人士，到底是藍色還是紅色，為什麼說話總是站在中國的立場，不覺得自己身影歪嗎？

確立中台脫鉤政策

陸委會提出十項警告，請台灣學生想到中國就學之前，要想清楚風險，我已經批判過這種政府態度有問題，既不敢回歸蔣經國時代的「三不政策」，形同對中國開了門，然後又在門口站崗，可是藍營政客卻嘲諷陸委會破壞中台來往，不安好心，真是令人氣絕。

陸委會的風險提醒，話剛說完，最近傳出福建、廈門、上海，許多在中國求學的台灣學生，想要轉學回台灣，卻遭到中國方面刁難，很多手續推三阻四，就是不讓台灣學生回台，顯然後面有國台辦壓力，擔心統戰不利，遭來上級責罰，所以才會阻擋台灣學生回台。

1989年，蔣經國的「三不政策」被打破之後，中台展開各種交流。如今，台商和台生身陷虎口，一半是自取，一半是政府應該負責，美中關係已經走到絕地，受到牽連的台灣，不可能「一家親」，台灣應該有先見之明，確立中台脫鉤政策，才是負責任的政府，不要留下一堆肉票在中國，上演1949年逃難的悲劇，有家在台灣，卻回不來，哭天搶地，沒有戰狼可以援助。