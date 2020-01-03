賴嘉倫在四分鐘的影片以台語發音，說明普悠瑪案的來龍去脈，非常精要地讓更人了解這個複雜的案件。 經黃國昌委員不斷在國會質詢與調查追案，最後才查出是「主風泵」一個很重要的零件發生問題，時代力量全國巡迴，昨前進花東，當來到台東長濱鄉，普悠瑪列車出軌事故親屬號召了7台車，在路邊等時力要陪黃國昌車隊掃街拜票(左下)…(圖/林崑峯合成)…

2018年10月21日下午4:50分在台鐵宜蘭線的蘇澳鎮新馬車站旁發生普悠瑪自強號列車脫軌翻覆重大事故導致18人死亡與215人輕重傷，該翻覆事件是近40年最嚴重鐵道災難，不過台鐵一開始對外都聲稱是司機的問題。 經黃國昌委員不斷在國會質詢與調查追案，最後才查出是「主風泵」一個很重要的零件發生問題，後來也有拆卸「主風泵」下來確認發現上面都是鳥的羽毛、土砂都卡在油冷卻器上，導致無法散熱，完全失效。這是一個最重要的問題。

提到普悠瑪列車出軌，想到黃國昌火力質詢。近日賴嘉倫的影片，看見該案賴與黃國昌追查調查的過程，賴嘉倫在四分鐘的影片以台語發音，說明普悠瑪案的來龍去脈，非常精要地讓更人了解這個複雜的案件。

普悠瑪為什麼會翻覆?原來是因為「主風泵」一個很重要的零件發生問題，不過台鐵一開始對外都聲稱是司機的問題。從來都沒有提到「主風泵」的問題。交通部在行政院做行政調查報告也都沒有提到「主風泵」。賴嘉倫在影片中說明如何調查該案確認「主風泵」是翻覆很重要的原因過程。經黃國昌委員向行政院做專案質詢時，交通部部長才承認「主風泵」問題在調查報告內未提到。惟賴嘉倫說：「我們在調查普悠瑪時，發現不只是普悠瑪包括區間車和自強號的零件採購和一些維修保養的過程，其實有很多問題。但結果所有的責任都變成基層人員在承擔。我覺得這是不對的」。

賴嘉倫進一步指出，所以要改革整個台鐵，他認為政府要有破釜沉舟的決心，將整個台鐵不管是制度還是組織都要有徹底的改革，我們的鐵路交通才會有安全的保障。

賴嘉倫在影片結語說：我代表時代力量參選新北第12選區立委，在這裡向大家拜託，你們若是希望未來政府能被強大的力量監督，懇請支持賴嘉倫與時代力量在立法院為大家繼續打拼，請將政黨票與區域立委選票，投給⑴賴嘉倫與⑥時代力量。多謝！

時代力量全國巡迴，昨前進花東，因黑鷹迫降事故，時力各地競選活動及全國巡迴台東觀光夜市掃街行程取消。惟值一提的是當來到台東長濱鄉，普悠瑪列車出軌事故親屬號召了7台車，在路邊等時力要陪黃國昌車隊掃街拜票……

※賴嘉倫說明普悠瑪事件：(逐字內容)

普悠瑪悲劇發生的時後，台鐵第一時間對外說，這攏是司機的責任，說是司機超速，他操作的問題，所以才會發生這次翻覆的事件。惟在與黃國昌委員調查的過程中，我發現到普悠瑪為什麼會翻覆，其實是因為他的主風泵一個很重要的零件發生問題，不過台鐵一開始對外都聲稱是司機的問題。從來都沒有提到主風泵的問題。

所以，我們在質詢的時候，就從開始保養與維修等技術性問題開始詢問台鐵，發現台鐵一直在說謊。而且交通部在行政院做行政調查報告的時候，我們也發現到在整個行政調查報告裡面都沒有提到主風泵過熱導致魚無法正常運作的情形。我們也要求交通部為什麼這個情形在報告裡面都沒有提到。

賴嘉倫說，這都是官官護護造成整個普悠瑪的悲劇。許多家屬也覺得到現在真相到現在政府都無法給予交代。所以國昌委員和團隊一直要求在飛安會內另外成立運安會後要將普悠瑪事件重啟調查。

為什麼我們會發現到主風泵是翻覆很重要的原因?是因為從台鐵很多的出國報告，這些出國報告提到說，如果主風泵如果發生問題的時候，會自動剎車，其專業用語是「緊急緊軔」。我們將報告內敘述的內容與事發當時的報導比對，整台車從正常到不正常突然剎車的情形和出國的報告是有相關的。

所以，我們才開始一直調查主風泵。

黃國昌委員向行政院做專案質詢時，交通部部長才承認主風泵問題在調查報告內未提到。後來也有拆卸主風泵下來確認發現上面都是鳥的羽毛、土砂都卡在油冷卻器上。導致無法散熱，完全失效。這是一個最重要的問題。

我們在調查普悠瑪時發現，不只是普悠瑪包括區間車和自強號的零件採購和一些維修保養的過程，其實有很多問題。但結果所有的責任都變成基層人員在承擔。我覺得這是不對的。

所以要改革整個台鐵，我認為政府要有破釜沉舟的決心，將整個台鐵不管是制度還是組織都要有徹底的改革，我們的鐵路交通才會有安全的保障。這麼重大的案件政府應當對外說明清楚，該對全民有個交代才對。

我是賴嘉倫，代表時代力量參選新北第12選區立委，在這裡向大家拜託，你們若是希望未來政府能被強大的力量監督，懇請支持賴嘉倫與時代力量在立法院為大家繼續打拼，請將政黨票與區域立委選票，投給⑴嘉倫與⑥時代力量。多謝！

※【賴嘉倫 專業的法律知識＋豐富的國會經驗】

賴嘉倫在參選立法委員前，擔任立法委員黃國昌國會辦公室主任 。

在國會，他協助推動各項修法、立法、打擊弊案；在地方上，致力改善交通、用水、環境、居住、觀光、核電廠等攸關選區內居民生活的議題。做事踏實、認真，人格受到黃國昌的肯定，並曾說：「法案、質詢、弊案，立法院大概沒有幾個立委能力比他（賴嘉倫）強。」

因為深入參與了重大案子的追查，所以在訪談中能侃侃而談。片中嘉倫以台語發音，說明普悠瑪案的來龍去脈，非常精要地讓更多人了解這個複雜的案件。

如果你希望未來政府能被完善監督，官員們不再怠忽職守而侵害人民權利，政黨票請投⑥號 時代力量 New Power Party

以及新北市第十二選區立法委員候選人①號 賴嘉倫-嘉恁作伙向前行

更多的候選人政見，請見時代力量2020競選官網 https://2020.npp.vote

＃公平正義改變台灣