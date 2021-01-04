(由左至右)台灣大學副校長張上淳、新竹台大分院院長余忠仁、新竹縣長楊文科、新竹台大分院副院長蔡孟昆、台大醫院院長吳明賢，共同為新竹台大分院揭牌。（照片由新竹台大分院提供）

竹竹苗地區沒有醫學中心，台大將大新竹地區三家分院整併為「新竹台大分院」，今（4）日舉行揭牌儀式，總病床數共1968床，未來盼以醫學中心規格服務竹竹苗158萬民眾，提供讓民眾足以信任的在地醫療服務。

台大醫院院長吳明賢表示，台大醫療體系基於新竹地區三家分院地緣相近，醫療資源可共享，且較有利於爭取到醫學中心以滿足民眾就醫需求理由，自106年起即著手進行新竹分院、生醫園區分院、竹東分院三院整併作業，將原本新竹地區三家分院整併為一個機關「新竹台大分院」，下轄二個醫療機構「新竹醫院」及「生醫醫院（含竹北院區、竹東院區）」。兩個醫療機構各自有其負責人，協助院務管理及推動。各院區在現有基礎及台大醫院總院的全力支援下，將竭盡所能提供讓民眾足以信任的在地醫療服務。

他期許，日後大新竹地區鄉親看病不用遠赴台北，就如同台積電是台灣經濟的「護國神山」，期許台大醫療體系也能成為守護新竹人健康的「護國神山」，並且全力配合政府發展生技產業。

整併後的新竹台大分院組織架構共計有24個醫療單位、8個特色醫療中心、2個教學研究單位、11個醫療支援單位、7個行政單位。各院區均提供內、外、婦、兒、急等醫療服務，而任務分工為：「新竹醫院」以提供重度級急重症醫療服務為主；「生醫醫院竹北院區」以轉譯醫學研究、創新醫材及藥品研發為主，並提供急重症、癌症、優質健檢及國際級特色醫療服務為主；「生醫醫院竹東院區」以亞急性、慢性長期，老年及精神照護等社區醫療及偏鄉醫療為主的醫療服務。

新竹台大分院院長余忠仁指出，今後新竹三家分院透過「業務整合」、「資源共享」、「角色分工」，各具特色，並發揮最大綜效，可再提升大新竹地區醫療服務的廣度及深度。

余忠仁表示，目前新竹醫院為一區域教學醫院，生醫醫院和竹東院區仍是地區教學醫院，整合後逐步開發醫療量能，病床數全開可至1,969床，醫療人員亦可達4,000人以上，如此規模乃為醫學中心的量體，未來也將積極爭取成為醫學中心，期使民眾能享有最優質的醫療服務，造福新竹地區的鄉親。