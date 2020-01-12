蔡英文總統今（12）日上午接見「美國在台協會台北辦事處處長酈英傑」時表示，在民主自由的基礎上，台灣和美國在安全、經濟，以及共享價值等領域不斷深化合作，彼此已從雙邊夥伴關係，升級成「全球合作夥伴」，她認為台灣是國際社會不可或缺的夥伴，也會是區域民主發展的關鍵行動者，相信可以和美國一起為世界帶來更多貢獻。

蔡英文表示，經過昨天的選舉，台灣人民再一次用手中的選票，向全世界傳達民主的價值。民主和自由，確實是台灣最珍貴的資產，也是台美夥伴關係長期穩固的基礎；她認為，在民主與自由的基礎上，過去3年多來，台灣和美國在安全、經濟，以及共享價值等領域不斷深化合作。去年是《台灣關係法》立法40週年，台美雙邊關係有更多具體的進展，也更公開、更多元、更制度化。她要特別感謝酈英傑處長對相關交流合作的大力支持。

蔡英文強調，在安全方面，會透過合作，持續加強自我防衛能力；在經濟方面，也期盼強化台美產業鏈的整合，持續深化經貿的往來。不僅如此，台美之間已經從雙邊夥伴關係，升級成「全球合作夥伴」，未來，會在過去3年多的基礎上，不斷加強台美在全球議題的合作。

酈英傑指出，他有幸與蔡英文在第一任任期時合作，共同追求美國和台灣的許多共享利益，包括促進雙邊貿易和投資的關係、協助區域各國建立民主、科技和經濟的能力，並支持台灣的安全，進而增進區域的穩定。他為台美已經取得的長足進展感到非常驕傲，並堅信美國和台灣將持續攜手同心，再創新局。