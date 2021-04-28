「只要你想學，隨處是教室」、「數位學習，沒有距離」高雄師範大學攜手全球視訊與教育解決方案領導品牌ViewSonic發表「遠距創新與科技實作示範課程」成果。

此計畫以「創新自造、數位實踐、課綱落實」理念，自2020年起，協助10所學校包括屏東縣的潮州國小、潮州國中、潮昇國小；高雄市的阿蓮國中、桃源國中、大樹國中、新民國小、左營國小；台中市的富春國小與石岡國小等規畫科技實作課程，並結合遠距協同教學，不僅增進跨校師生交流，同時解決偏鄉師資不足的問題。

會中亮點為國中小自造教育及科技輔導中心計畫總主持人朱耀明教授與張美珍副教授以動態影片介紹「遠距教師共備、同步科技實作教學」計畫，並由張美珍副教授進現場成果導覽。合作成果同時擘劃科技教育導入複合式教學(Hybrid Teaching)的未來願景，將加速優質教育的發展與擴散。

教育部國教署代表王淨婷表示，在全球數位科技浪潮下，政府積極推動台灣科技教育，除特別委託高雄師範大學工業科技教育學系大力推動科技教育外，更希望透過學術單位號召各界力量投入，以落實、札根科技人才培育工作。此示範課程透過產官學三方合作，為數位教學課程發展樹立良好典範。我們深信科技教育須從小扎根，將以此成功經驗推廣到全台各中小學，加速人才培育與科技創新，從而提升學子的國際競爭力。

高師大校長吳連賞特別提到，為培養科技基礎人才，科技教育的推動透過動手實踐與設計思考的科技創新核心理念為基礎，運用數位教學創新模式幫助學校解決各種教學挑戰，進而加速落實科技教育的發展。從我們與ViewSonic合作的遠距創新與科技實作示範課程的亮眼成果，看到數位教學模式已大幅提升學生學習意願及成效，同時也打破了實體教室距離的藩籬，為教育數位轉型帶來無限的可能。

ViewSonic董事長暨執行長朱家良強調，ViewSonic近年積極推廣全球教育科技與佈署數位學習，全力支持台灣教育數位轉型。在此次合作中，協助示範學校導入ViewBoard智慧互動電子白板與myViewBoard數位教育平台，充分發揮教育科技解決方案的效益，未來也將提供myViewBoard給此計畫內所有學校免費使用，協助學校發展複合式教學。期盼集結教育生態系的力量，加速建構數位即時互動教學環境，以發展更多創新教學模式。

總計畫總主持人朱耀明指出，自2020年起，高師大科技輔導中心與10所示範學校共同發展「遠距創新與科技實作示範課程」，並感謝ViewSonic捐贈相關軟硬體，讓團隊研發創新數位教學模式，將生活科技與科技教育徹底整合。課程中運用ViewBoard智慧互動電子白板與myViewBoard數位教育平台成功打造複合式教學環境，除了增進實體教室內互動，也能應用在遠距教學中，提升學生學習興趣與效率。並在全台北、中、南區舉行四場示範研習課程，針對目標學校老師進行師資培訓。期盼透過複合式教學的力量，加速擴散與發展自造教育與科技，進而改善偏鄉學校所面臨的教學挑戰。

張美珍副教授說明，參與此示範課程的10所學校包括屏東縣的潮州國小、潮州國中、潮昇國小；高雄市的阿蓮國中、桃源國中、大樹國中、新民國小、左營國小；台中市的富春國小與石岡國小。其中，由阿蓮國中、桃源國中和大樹國中共同發展「太陽能模型車」的三方遠距協同教學課程，與在富春國小與石岡國小發展的「手擲迴旋飛機」遠距教學課程，結合跨校資源，不僅促進異地學校師生交流、提升課程樂趣，老師們可以根據自己專長提供不同教學內容與進行跨校共備解決偏鄉學校師資不足的問題。除了應用在跨校協同教學外，透過遠距教學方案，也能提升課堂中師生的互動。例如富春國小的「口罩減壓調節片自造」、左營國小的「AI初體驗」、以及桃源國中的「生活科技-視圖與製圖的教學」等數位互動課程，都大大增進了學生主動反饋和創意發想能力。