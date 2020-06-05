如果高雄人能夠實現對韓國圖的罷免，對台灣來說，正是台灣民主體制中一次光榮革命，在華語世界也是歷史性的民主創舉。高雄人擔負了這個光榮而又重要的歷史使命，必將全力以赴，完成這個神聖任務。圖／擷自WE CARE 高雄臉書

「光復高雄，時代革命」是從「光復香港，時代革命」演變來的，不但有同樣重要的意義，也顯示台港之間的唇齒相依關係，這個唇齒關係再發展出「KH挺HK」，前面的KH是Kao Hsiong的台灣通用拼音，使用威妥瑪（WG）拼音的香港人比較看得懂，中國人則看不大懂，這也是台港之間的特殊文化關係。

之所以說光復高雄是時代革命，是因為台灣有了罷免法以後，沒有一次成功，因為罷免門檻太高。因此如果高雄人能夠實現對韓國圖的罷免，對台灣來說，正是台灣民主體制中一次光榮革命，在華語世界也是歷史性的民主創舉。高雄人擔負了這個光榮而又重要的歷史使命，必將全力以赴，完成這個神聖任務。

這個任務之所以神聖，是因為韓國瑜本質上是一個政治騙子，台灣固然有好些政治騙子，但是韓國瑜是最「完美」的，除了亂開選舉支票，還可以落跑。他的空頭支票與其他騙子比較，不但最多，也最荒唐到不著邊際。而他的落跑，不是隱匿，卻是要逃向總統大位，如果實現，真是台灣的大不幸，不但是武漢病毒，連一國兩制病毒都要受邀「進來」台灣，給台灣造成毀滅性的災難。

天佑台灣，也是台灣人的群策群力，沒有讓他實現他的毀滅大計。然而他還盤踞在高雄，對他所做的一切並未真正反省，還用各種手段破壞高雄人正當行使的罷免權利，是可忍，孰不可忍？只有清除他在高雄的遺毒，送他回娘家養老，讓佳芬姐好好管住他，高雄才能平安，台灣才能平安。

高雄人日以繼夜舉行的各種聲勢浩大的罷免活動，一點也沒有鬆懈，讓我非常感動。高雄不愧為台灣的民主聖地，高雄人的活力，高雄人的反省能力，是大家學習的榜樣。

當然，事情絕非一帆風順，有些人仍然用「藍綠惡鬥」的陳舊觀念來看待這場運動，包括王金平在內的國民黨官僚，沒有隨著時代的進步而改革，沒有看到國民黨被偽君子與痞子害到現在這個地步，仍舊抱殘守缺，很快就要被民意所拋棄，不但是高雄的民意，還有全台灣的民意。國民黨在最後的時刻，如果與韓國瑜割蓆還來得及，但是國民黨缺乏這種新銳，只能同馬英九這類權貴隨風而去。

期待偉大的高雄市民，傾巢而出出來投票，用自己的雙手，讓高雄實現時代革命，從而建設一個更偉大、更光榮的城市。一旦高雄這隻「尖兵」成功光復，對目前艱困中的香港也是巨大的鼓舞，香港人會更加抵抗強加在他們身上的港版國安法，維護自己的核心價值。而這一切的歷史意義，不但是台灣與香港的問題，而是全球如何光復被中國銳勢力所侵蝕的各個角落，重建新時代的新秩序。台灣與香港，都將以新的面貌屹立在新的世界！