中國武漢肺炎越來越嚴重，美國疾病管制與預防中心（CDC）昨天已對香港發布一級旅遊警示，今天再度宣布將台灣、日本、南韓、新加坡，越南，泰國等6國都列為有明顯社區傳播情形。

根據最新統計，香港通報的武漢肺炎確診病例達65例，其中2例死亡。美國CDC昨天在官網發布對香港的第一級旅遊警示指出，新冠肺炎病毒已在香港蔓延，香港已有多起社區感染情況，確診病例無法找出感染源。CDC並未建議民眾取消或推遲前往香港，但呼籲有意前往香港的民眾須做好預防措施，避免與病患接觸。同時強調，過去14天曾前往香港的民眾，若有發燒、咳嗽或呼吸困難等症狀應立即與醫院和當地衛生機構聯繫，說明香港旅遊史與自身症狀後安排就醫。

至於南韓則在一天內暴增31例武漢肺炎確診案例，總計已有82例確診病患，還出現超級傳播者，一人傳給37人，都與大邱新天地教會的61歲女性（第31例）有關。南韓政府今天上午緊急宣布，2019新型冠狀病毒已經脫離防疫網控制，進入社區傳播階段。

新加坡目前共有84個武漢肺炎確診病例，是全世界除了中國、日本外確診病例第三多的國家。新加坡政府甚至已經決定下修今年經濟成長預期，預計經濟成長率恐下滑0.5％到1.5％之間，比2003年SARS更嚴重。

由於中國周邊鄰國受到武漢肺炎衝擊越來越明顯，美國CDC今天再度宣布將台灣、日本、南韓、新加坡，越南，泰國等6國都列為有明顯社區傳播情形。CDC在官網說明，但病毒散播的情形尚未持續或擴大到需要發布旅遊警示的標準。該頁面也說明，社區傳播意味著確診病例中有感染源未知的患者。