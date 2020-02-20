新聞標題【民報】美國CDC將台日韓等6國列入社區傳播名單
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美國CDC將台日韓等6國列入社區傳播名單

 2020-02-20 14:16
美國CDC將台日韓等六國同列社區傳播名單，但尚未發布旅遊警示。圖／擷取自CDC官網
美國CDC將台日韓等六國同列社區傳播名單，但尚未發布旅遊警示。圖／擷取自CDC官網

中國武漢肺炎越來越嚴重，美國疾病管制與預防中心（CDC）昨天已對香港發布一級旅遊警示，今天再度宣布將台灣、日本、南韓、新加坡，越南，泰國等6國都列為有明顯社區傳播情形。

根據最新統計，香港通報的武漢肺炎確診病例達65例，其中2例死亡。美國CDC昨天在官網發布對香港的第一級旅遊警示指出，新冠肺炎病毒已在香港蔓延，香港已有多起社區感染情況，確診病例無法找出感染源。CDC並未建議民眾取消或推遲前往香港，但呼籲有意前往香港的民眾須做好預防措施，避免與病患接觸。同時強調，過去14天曾前往香港的民眾，若有發燒、咳嗽或呼吸困難等症狀應立即與醫院和當地衛生機構聯繫，說明香港旅遊史與自身症狀後安排就醫。

至於南韓則在一天內暴增31例武漢肺炎確診案例，總計已有82例確診病患，還出現超級傳播者，一人傳給37人，都與大邱新天地教會的61歲女性（第31例）有關。南韓政府今天上午緊急宣布，2019新型冠狀病毒已經脫離防疫網控制，進入社區傳播階段。

新加坡目前共有84個武漢肺炎確診病例，是全世界除了中國、日本外確診病例第三多的國家。新加坡政府甚至已經決定下修今年經濟成長預期，預計經濟成長率恐下滑0.5％到1.5％之間，比2003年SARS更嚴重。

由於中國周邊鄰國受到武漢肺炎衝擊越來越明顯，美國CDC今天再度宣布將台灣、日本、南韓、新加坡，越南，泰國等6國都列為有明顯社區傳播情形。CDC在官網說明但病毒散播的情形尚未持續或擴大到需要發布旅遊警示的標準。該頁面也說明，社區傳播意味著確診病例中有感染源未知的患者。

 

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