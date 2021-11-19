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每日國際焦點

丹麥哥本哈根大學教授張國傑受僱於總部設在深圳的華大基因，隱瞞與中共軍方進行基因研究合作，研究暴露於極高海拔處的猴子，開發用於大腦損傷的新藥，以支援解放軍高原邊境作戰的部隊

以色列國防部長Benny Gantz的管家之一與伊朗合作於社群網路上聯繫，提供照片並提議在Gantz電腦上安裝木馬，遭以間諜罪起訴

阿拉伯聯合大公國於杜拜航空展上，與以色列EDGE 、以色列航太工業簽約合作開發170 M模組化無人軍民兩用船，可配備偵測潛艇設備與反潛武器

白俄羅斯清除與波蘭邊界的偷渡客營，數百伊拉克人自明斯克機場飛回伊拉克，為8月以來的首度遣返。但歐盟與德國拒絕白俄提出的收留目前滯留白俄2000偷渡客方案

日本

前首相安倍呼籲日本應與美、英、澳協定在人工智慧、資安方面合作

南韓

預期2022年要品出口首度達100億美元

韓國然氣公社10月液化天然氣銷售年增15.8%，9月年增18.1%，主因6座核電廠共6吉瓦歲修或故障停機，10月銷售予燃氣發電的液化天然氣年增29%

北韓

尋求管道在中國禁止出口下取得尿素

中國

中國加強監管下，阿里巴巴第三季利潤暴跌 81%

印度

數位支付新創公司Paytm成為史上最大印度首次公開上市公司後股價暴跌27%

澳洲

提出生質能源計畫，預計2030年生質能源可對澳洲貢獻100億澳幣

印尼

印度許可出口2000萬劑諾瓦瓦克斯疫苗至印尼

菲律賓

美國檢方起訴杜特蒂顧問，耶穌基督王國教會創辦人Apollo Carreon Quiboloy與教會高層涉脅迫性販運

馬來西亞

表示新加坡已歸還1630萬美元一馬弊案資金

新加坡

與空中巴士合作研究氫於航空應用

越南

確認將降低進口冷凍豬肉最惠國待遇關稅自15%至10%，美國國家豬肉生產者委員會認為是為越南遊說川普政府不對越南操縱貨幣匯率施以懲罰交換越南降低關稅的一大勝利

歐盟

對印度、印尼課以反傾銷關稅

英國

百事旗下零食廠Walkers因資訊系統升級後發生故障自月初減產，需要數週修復，導致英國通路三家中就有一家洋芋片缺貨

法國

總統馬克宏表示擔任歐盟總裁期間將推動解決偷渡客問題

德國

疫情嚴重，國會通過新防疫法案

俄羅斯

普丁稱歐美太不把俄國的最終底線當一回事

義大利

薩索羅發生38歲突尼西亞裔謀殺義大利前妻全家5人之後自殺慘案

西班牙

平均電價自2018年起上漲12%，住宅太陽能可節省40~60%年電費，加上政府補貼9億歐元與地方稅務減免，因而安裝量大增

白俄羅斯

清除與波蘭邊界的偷渡客營，數百伊拉克人自明斯克機場飛回伊拉克，為8月以來的首度遣返。但歐盟與德國拒絕白俄提出的收留目前滯留白俄2000偷渡客方案

烏克蘭

國會通過與土耳其簽定的軍售合約，土國將出售護衛艦、無人機及技轉予烏克蘭

希臘

在人權團體壓力下暫停對支援偷渡團體的審判

丹麥

哥本哈根大學教授張國傑受僱於總部設在深圳的華大基因，隱瞞與中共軍方進行基因研究合作，研究暴露於極高海拔處的猴子，開發用於大腦損傷的新藥，以支援解放軍高原邊境作戰的部隊

羅馬尼亞

自由黨與先前敵對的社會民主黨將組成大聯合政府

美國

聯邦通信委員會通過要求行動通信營運商允許簡訊傳送至2022年7月將啟用的美國國家預防自殺988熱線

加拿大

東岸暴洪災情嚴重，1.8萬人受困

墨西哥

薩卡特卡斯州毒梟大戰10死，其中9人遭吊在高架道路上

巴西

亞馬遜雨林濫伐15年來最嚴重

智利

第三季經濟成長17.2%

以色列

國防部長Benny Gantz的管家之一與伊朗合作於社群網路上聯繫，提供照片並提議在Gantz電腦上安裝木馬，遭以間諜罪起訴

沙烏地阿拉伯

美國民主黨桑德斯等參議員與2共和黨參議員提出阻止6.5億美元軍售沙國案

阿拉伯聯合大公國

於杜拜航空展上，與以色列EDGE 、以色列航太工業簽約合作開發170 M模組化無人軍民兩用船，可配備偵測潛艇設備與反潛武器

土耳其

召喚保加利亞大使責問保國質疑土國干預保國大選

伊拉克

什葉派民兵涉嫌於7日試圖以武裝無人機暗殺外出的總理Mustafa al-Kadhimi，教士薩達爾呼籲民兵懲治不法成員，以及非國家組織解除武裝

葉門

美國財政部制裁資深胡塞叛軍軍官Saleh Mesfer Alshaer

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