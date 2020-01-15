台灣總統蔡英文在上星期的大選中贏得壓倒性勝利後，台海緊張可能再起也引起許多擔憂。前美國國防部官員呼籲川普總統打電話給蔡英文和中國領導人習近平，一方面祝賀蔡英文以超高票數贏得大選，另一方面勸阻習近平不要有對台灣使用武力的想法。

台灣選舉結果揭曉後，中國官方重申對台既定立場不因選舉改變。許多分析人士都認為，接下來北京當局可能持續對民進黨政府強硬施壓，軍事、外交和經濟都是可能的途徑。中共黨媒《環球時報》上，武統論調也在台灣選後不斷出現。

曾任美國國防部長辦公室中國事務主任的博斯科（Joseph Bosco）上星期六在華盛頓參加一場台灣駐美代表處和美國智庫舉行的分析台灣選舉結果座談會時接受美國之音採訪，對台海情勢可能進入一段緊張時期感到擔憂。

博斯科認為，中國對台灣選舉應該做出的反應是「哇，看來華人懂得如何實行選舉，或許我們也應該在中國試一試，就從香港開始吧。」

不過他也表示，那或許不是中國會有的反應。

「他們會非常不高興。他們會對蔡英文總統發出警告，警告她必須非常小心，並且要接受一國兩制政策，當然她是不會接受的。所以，我們正要進入一個非常緊張的時期，不過我認為美國有一個角色要扮演。我們要非常清楚的表明，我們與台灣站在一起。我們也會保衛它不受中國大陸任何侵略與脅迫。」

博斯科說，這場台灣選舉「終結北京對於華人或儒家文化沒有能力實行自由、民主選舉，依據人民意願自我治理的論點」。他說，台灣「每一天都對這個論點做出反證」，當天的選舉是又一次的反證。

在台海可能有一段時間浮動不穩的情況下，博斯科認為，是時候川普總統打電話給蔡英文和習近平，向他們傳達美國希望確保台海和平穩定的信息。

博斯科在星期二（1月14日）的《國會山報》發表文章說，川普應該向蔡英文致賀，讚揚她在中國共產黨針對她的影響力活動下仍然能夠贏得壓倒性票數成功連任；對習近平，川普應該力阻他不要有對台灣使用武力的想法。

博斯科認為，川普此時與習近平通話不但有用而且非常及時，因為蔡英文在勝選演說中已經拋出橄欖枝，強調她對兩岸關係和平穩定的承諾不變，也提到確保台海和平穩定「兩岸雙方都有責任」。此外，蔡英文也向國際社會表明：「台灣應該是一個夥伴，而不是一個議題」，在面對中國文攻武嚇時，台灣仍然保持「不挑釁、不冒進」的態度，讓兩岸之間沒有釀成嚴重的衝突。

川普總統應該「讚賞並強化這位同為民主總統同伴、以及美國在印太地區重要安全夥伴的和平信息，與此同時也給習近平一個嚴厲關愛的提醒信息，」博斯科說。