秋氛佳節，月圓人團圓。這天除了「一家烤肉萬家香」的重頭戲，在桃園，還有不少充滿過節氣氛的物產和活動，迎著夏夜涼風團團圍坐，品嚐餅和柚的香氣，享受月華漫漫的好時光。

桃園大溪人口中的「月光餅」，是將地瓜蒸熟、搗成泥後，鋪沾麵粉煎製而成的零嘴，圓而巧的外型讓人聯想到月亮，日久成了中秋必賞的好滋味；同樣也是中秋應景物產，尋著果香探入龜山產區，這些被稱為「壽山柚」的柚子幾經農業技術改良，滋味更是甘美。

即使生活匆忙，在中秋團聚共話家常，可說是一種溫情上的儀式感。走訪桃園庇護工場，各家拿手的美味月餅齊聚，在此尋覓最佳中秋伴手禮，串門或自家品嚐都很有味道。而對客家族群來說，中秋是熱鬧的日子，如今桃園仍延續傳統，邀請戲班輪辦「平安戲」，以感恩之情歡慶豐收，不僅有助於保存戲曲，對情感的維持更顯難能可貴。

桃園壽山柚 酸甜滋味佐明月

中秋佳節，怎能少了清甜多汁的柚子相伴？想到柚子，大家腦海中首先浮現的往往是「麻豆文旦」、「鶴岡文旦」；然而，其實桃園龜山區大坑、楓樹里、舊路等地也是柚子產區，不只歷史悠久，在農業技術改良下，種植出的柚子滋味甘美、風氣緲緲，深受老饕喜愛。

原來，桃園過去本就是柑橘產地，後來因磚窯工廠排煙，影響果樹成長，柑橘種植產業才逐漸走入歷史；到了現在，隨著磚窯工廠沒落，龜山區逐漸有農友從事柚子種植，產出的柚子也以當地地名俗稱統稱為「壽山柚」。



受到氣候影響，北部的柚子產期比南部產地晚了近1個月。圖／賴智揚、鄒保祥

現今的壽山柚雖然備受好評，但是柚農一開始種植時，卻是篳路藍縷。從30歲開始投入柚子種植，至今超過50年的柚農林阿清表示，受到氣候影響，在北部種植柚子，不若南部具有先天優勢，「北部柚子樹的開花期，比南部晚了1個月，得等到農曆8月初的『白露』節氣之後才能採收。為此，我們也到南部取經，透過施肥來調節果樹成長，讓柚子樹提早開花結果。也因此，壽山柚收成的時間，比其他北部柚子產區，早了近15天。」



壽山柚較其他北部產區提早約15天收成。圖／賴智揚、鄒保祥

除了透過改善施肥來提前壽山柚採收期，林阿清更改良接枝技術，讓每株柚子樹所結的果實，都能保持果肉多汁少籽、柔軟細嫩且風味酸甜有致。「過去幾年，我們都會在柚子樹上記上它自己的身分證字號，記錄哪一棵柚子樹結的果實比較好吃、哪棵柚子樹的結果數量多，並在每年農曆過年前後，替部分柚子樹重新接枝。直到現在，果園裡的每一株柚子樹，品質已逐漸達成一致。」

除了改良接枝之外，林阿清近年也採行蔬菜與柚樹共生的種植法，在柚樹旁種植蔬菜，在為柚子澆灌、施肥時，蔬菜也能吸收到水分與養分，讓果園經營效益加成。林阿清更仔細觀察市場需求，種植不同品種柚子，主要有文旦、西施蜜柚與帝王柚3種，其中文旦與中秋節連結最深，皮薄汁多，是許多消費者的品柚首選；西施蜜柚個頭圓扁，果肉及絨層帶有唯美的淡粉紅色，水分飽滿、甜度高；帝王柚果實碩大，口感與白柚相似，帶有類似臍橙的清香，更被林阿清拿來作為柚子茶包的食材。



林阿清在柚子樹旁種植蔬菜、玉米，當他為柚子樹澆水施肥時，蔬菜也能吸收到養分。圖／賴智揚、鄒保祥

林阿清表示，去年秋冬氣溫較低，大眾較不青睞以風味清爽著稱的柚子，也讓柚子銷量下滑，他靈機一動，將芳馥清香的帝王柚，製成柚子茶包，輕啜一口，風味如客家酸柑茶般輕盈酸香、生津回甘，不只受到消費者喜愛，也為柚子風味做出令人驚喜的演繹。

儘管年逾80歲，林阿清談著自己的未來計畫仍是興致勃勃。放眼未來，林阿清希望能結合鄰近景點，將柚子園轉型為休閒果園，讓更多人體驗到採柚樂趣，在夏秋更替之際，在柚子田裡品味柚子的甘美。



林阿清將香氣芬芳的帝王柚，委託朋友協助製成柚子茶包，嚐起來溫和生津，微帶酸香。圖／賴智揚、鄒保祥

※本文轉載自 《桃園誌》No：75